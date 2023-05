Zsolt Kerestely dezvăluie de ce a murit Aurelian Andrescu: ”Se îmbăta imediat”! Ce spune despre melodia Copacul

Secretul melodiei ’Copacul’, făcută special pentru Aurelian Andreescu de către maestrul Zsolt Kerestely, este dezvăluit. Aflăm, de asemenea, motivul morții celebrului cântăreț care, astăzi, ar fi împlinit 81 de ani. Iar Zsolt Kerestely, născut în aceeași zi cu regretatul cântăreț, face 89 de ani, astăzi, 12 mai 2023.

Celebrul compozitor Zsolt Kerestely își aduce aminte de prietenul său Aurelian Andreescu și de faptul că erau născuți în aceeași zi. De fiecare dată când Aurelian Andreescu era invitat la prietenul lui acasă, era întrebat dacă bea un ceai.

”Aurelian Andreescu era un om foarte echilibrat, din punct de vedere muzical. Foarte conștiincios, de câte ori l-am chemat la mine acasă venea negreșit.

Ca o anecdotă, noi doi suntem mari băutori de ceai, eu și soția mea. Când venea la noi îl întreba ’Aurică, vrei un ceai’? Și el răspundea: ’da’ ce, sunt bolnav?’.

Suntem născuți pe 12 mai amândoi și ne vedeam mereu. Am lucrat 30 de ani la TVR și am avut timp să-i cunosc pe toți” declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, celebrul compozitor Zsolt Kerestely.

”Soția lui mergea la Oradea și îi aducea o apă specială, pentru cancerul pe care îl avea”

Aurelian Andreescu a iubit oamenii și scena. Acolo a și murit, pe data de 22 iulie 1986. Soția lui, plecată și ea dintre noi în anul 2014, își aducea aminte că celebrul cântăreț și-ar fi prezis moartea. Cu un an înainte să moară, avusese o comă hepatică și nu mai avea voie deloc să bea și să stea la soare. Lucruri de care, din păcate, nu a ținut cont.

”Aveam multe transmisiuni de la Mamaia și ne vedeam serile la o bere. Era foarte haios și țineam mult unul la altul, mai ales că eram născuți în aceeași zi. El cânta în restaurante și mereu îl chema lumea la masă, ’Aurică, ce bei?’ iar el zicea ’nimeni nu m-a întrebat și ce mănânc, numai ce beau’. Din păcate asta . În ultimii ani venea la mine și era tare bolnav.

Soția lui mergea la Oradea cu avionul și îi aducea o apă specială, pentru cancerul pe care îl avea. Când venea la mine, dacă îi dădeam jumătate de pahar de palincă se îmbăta imediat. Era un om cu suflet mare, extraordinar. A părăsit multă lume prea devreme” declară Zsolt Kerestely în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

”Melodia ’Copacul’ am scris-o special pentru Aurelian Andreescu”

Una dintre cele mai cunoscute piese cântate de regretatul Aurelian Andreescu este ’Copacul’, melodie compusă chiar de Zsolt Kerestely. O piesă care se cânta și azi, după atâția ani, și care s-a bucurat, din start, de un mare succes.

”Lucram cu Aurică permanent la TVR. Deja devenisem cunoscut și scriam pentru Angela Similea, Mirabela, Corina Chiriac, toți soliștii mari. Am scris inclusiv pentru cântăreții de operă, adică pe Ludovic Spiess, Cleopatra Melidoneanu, Daniela Vlădescu. Regretul meu este că nu am putut să scriu pentru Doina Badea, cutremurul a omorât-o.

Melodia ’Copacul’ am scris-o special pentru . De obicei scriam doar tema principală, nu și versurile. Știam că va avea succes din primul moment când i-am cântat-o lui Aurică.

I-am spus ’am scris o piesă special pentru tine’. Știam ambitusul fiecărui cântăreț așa că am știut din start că nu voi da greș cu ’Copacul’ ” declară, în exclusivitate pentru FANATIK, compozitorul Zsolt Kerestely.

”Cel mai apropiat de sufletul meu a fost Aurică Andreescu”

În decursul a 30 de ani, celebrul compozitor a lucrat cu toate numele celebre din industria muzicală românească de la acea vreme. Zsolt Kerestely își amintește cu cine a colaborat cel mai bine și cât de important era timbrul muzical al unui cântăreț. Dacă acum 30 de ani recunoșteai imediat un cântăreț de la primele acorduri, acest lucru nu mai este valabil și astăzi.

”Pretențioși erau cei din vârf, Corina Chiriac de exemplu. Ea făcuse și școala de muzică deci era foarte pregătită. Am lucrat ușor cu Angela Similea, Angela Ciochină, Stela Enache. Împlinesc în curând 64 de ani de muzică și înregistrări, sunt cunoscut de toată lumea. Eu am început toate marile concursuri de la TVR. ’Cerbul de aur’ de exemplu, am avut 7 ani de zile transmisiuni, am fost primul regizor muzical de la TVR.

Dar trebuie să recunosc că cel mai apropiat de sufletul meu a fost Aurică Andreescu. A fost cea mai bună voce din toate timpurile, de când se fac înregistrări, ca voce de bărbat a fost cel mai bun. Transmitea sensibilitate, avea un ambitus al vocii foarte mare. Nu mai spun de timbrul vocal inconfundabil” mărturisește Zsolt Kerestely.

“Îmi aduc aminte că el era rezistent la băutură, eu mai puțin”

Aurelian Andreescu și Zsolt Kerestely sunt născuți în aceeași zi, 12 mai. De fiecare dată când puteau își serbau zilele împreună. Aurelian Andreescu s-a născut la București, și a fost însurat de două ori. Zsolt Kerestely s-a născut la Harghita, este căsătorit și are doi copii, Andrei și Melinda.

“De câteva ori ne-am făcut ziua împreună. Îmi aduc aminte că el era rezistent la băutură, eu mai puțin. Niciodată nu m-am îmbătat, am avut mare noroc că-mi venea rău înainte să mă îmbăt. În general nu reușesc să beau nici apă cât ar trebui, din păcate.

De ziua mea îmi doresc sănătate, nimic altceva. Și vreau să le spun prietenilor că nu vreau nimic de la ei. Vreau să arunc jumătate de dulap că nu mai suport câte am acolo. Niciodată nu mi-au plăcut cadourile. De Crăciun și de Paște se mai supără copiii pe mine că nu mă uit ce-am primit” declară Zsolt Kerestely, în exclusivitate pentru FANATIK.