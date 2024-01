120.000 de euro, lovitura lui Bănel Nicoliță! „De la nea Gigi Becali” La ce echipă a avut cea mai mică primă

Într-o discuție despre primele din fotbal, acordate atunci când este îndeplinit un obiectiv sau când e câștigat un derby, Bănel Nicoliță și-a adus aminte că Gigi Becali i-a îngropat pe fotbaliști în bani acum mulți ani, atunci când echipa se lupta pentru calificare în grupele UEFA Champions League.

120.000 de euro, lovitura lui Bănel Nicoliță!

Nu mai puțin de 120.000 de euro a primit atunci Nicoliță, în condițiile în care avea salariul la FCSB doar 5.000 de dolari pe an. ”Tot așa, calificare Champions League, eu aveam 5.000 de dolari salariul când am venit la Steaua. Am avut 120.000 de euro, dar am avut patru tururi. Cu Gigi patron”, și-a adus aminte Nicoliță

ADVERTISEMENT

”Așa bani mulți? Unde trebuia să vă calificați? În grupe? 120.000 de căciulă? Să treceți de tururile ălea”, s-a mirat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii Fanatik SuperLiga. ”Da, dar dacă luam campionatul nu primeam nimic, dacă jucam cu Bistrița sau Pitești. Doar cu Dinamo sau Rapid”, a replicat Bănel Nicoliță, semn că doar performanțele reale contau în acei ani pentru patronul celor de la FCSB.

Mai mult, spre amuzamentul celor prezenți în studioul emisiunii, Bănel Nicoliță și-a adus aminte cum a primit 180 de euro primă la Saint Etienne, pentru o victorie contra celor de la Bordeaux. ”Era aproape gol plicul”, s-a amuzat Robert Niță, fiind completat de jurnalistul Andrei Vochin: ”Taxă de parcare”.

ADVERTISEMENT

”Cea mai mică primă? Am avut la Saint Etienne, prima ligă din Franța. Cu Aubameyang. Cât ne-au dat? Ce 5.000? 180 de euro! De căciulă. Am avut refacere, după care am primit un plic. Vedeți că aveți câte un plic fiecare, și ne-a dat un plic. Primă că am bătut pe Bordeaux. Aveam 20 și ceva de mii de euro pe lună la St. Etienne”, a povestit Bănel Nicoliță, vizibil amuzat de situație.

Cât de mari sunt primele în fotbalul românesc?

Anii au trecut, iar sezonul primelor mari pentru victorii pare de domeniul trecutului. Lucru de înțeles, în condițiile în care marile echipe oricum oferă salarii foarte mari și fiecare jucător are diverse clauze și bonusuri în contract. Drept exemplu, recent transferatul la FCSB Dorin Rotariu, cel care pornește din start cu 20.000 de euro salariu lunar.

ADVERTISEMENT

. A semnat pe un an plus doi ani, opțiunea clubului. Va avea un salariu de 20.000 de euro pe lună”, a povestit Gigi Becali. Așadar, Rotariu urcă la masa bogaților alături de Damjan Djokovic și Alexandru Băluță. Trebuie remarcat, însă, că Gigi Becali obișnuiește să facă diverse eforturi financiare, fără să stea prea mult pe gânduri, pentru jucătorii pe care îi apreciază, cum ar fi sume mari de bani când vine vorba de o nuntă sau alte evenimente importante.

Fanatik SuperLiga, , se vede LIVE și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Trebuie să țineți minte! Emisiunea Fanatik SuperLiga se poate vedea live doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera Fanatik SuperLiga va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (trebuie să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (trebuie să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik (trebuie să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).