45 de ani de la primul “10” din istoria gimnasticii! Nadia Comăneci: “Eram concentrată pe următorul aparat”. Exclusiv

Nadia Comăneci este cea mai medaliată sportivă din istoria României la Jocurile Olimpice. În urmă cu fix 45 de ani, gimnasta a oferit unul dintre cele mai emblematice momente din istoria sportului la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, când a obținut prima notă de 10 din istorie!

45 de ani de la primul “10” din istoria gimnasticii! Tabela afișa celebrul 1,00

Tabela nu era programată să arate nota maximă, astfel că pe afișaj a apărut celebrul 1,00! La acea ediție, Nadia Comăneci avea să obțină o serie de 7 note maxime care i-au adus trei medalii de aur, o medalie de argint și una de bronz.

Cu 9 distincții la Jocurile Olimpice, Nadia Comăneci este cea mai medaliată româncă din istoria competiției. Avea să fie prima gimnastă din România introdusă în International Gymnastics Hall of Fame, în 1993.

Nadia Comăneci: “În clipele în care se afișa prima notă de 1.00, cum arăta tabela care nu era pregătită pentru o notă de 10, eu eram concentrată pe următorul aparat…”

În luna februarie a acestui an, a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit și despre momentul special de la Montreal, de prima notă de 10,00 din istoria gimnasticii:

“Îmi amintesc că în acel moment tot ce îmi doream era să îmi fac exercițiul cât mai bine, fără greșeală, ca și la antrenamente. În clipele în care se afișa prima notă de 1.00, cum arăta tabela care nu era pregătită pentru o notă de 10, eu eram concentrată pe următorul aparat…

Atunci nu am înțeles exact ce se întâmplă, importanța acelei note. Abia mai târziu, după ce am revenit în țară, am realizat că rezultatele obținute erau mai mult decât niște rezultate bune. Și în timp am înțeles și unicitatea momentului și reperul istoric pe care l-am atins prin multă muncă”, a povestit Nadia Comăneci.

“Sunt mândră de toate medaliile pe care le-am obținut în competițiile de gimnastică”

Întrebată despre faptul că este cea mai medaliată sportivă din istoria României la Jocurile Olimpice, Nadia Comăneci a spus că fiecare distincție reprezintă o dovadă că sacrificiile au meritat:

“Este adevărat că am făcut istorie la o vârstă foarte tânără, rezultatele mele rămânând în memoria publicului, dar cred că sunt mulți sportivi români meritoși care au făcut ca România să fie cunoscută și respectată.

Sunt mândră de toate medaliile pe care le-am obținut în competițiile de gimnastică. Fiecare a însemnat recunoașterea unei pregătiri intense și depășirea propriilor limite. Medaliile olimpice au, într-adevăr, un loc aparte în palmaresul oricărui sportiv.

“Ceea ce simte un sportiv atunci când urcă pe podiumul olimpic și primește o medalie olimpică este atât de intens încât nu poate fi descris în cuvinte”

Sunt dovada că drumul ales a fost cel corect și că a meritat fiecare sacrificiu făcut de-a lungul său. Ceea ce simte un sportiv atunci când urcă pe podiumul olimpic și primește o medalie olimpică este atât de intens încât nu poate fi descris în cuvinte.

E o fericire, amestecată cu mândrie și satisfacție, greu de explicat. Și îmi doresc ca sportivii noștri tineri să ajungă să trăiască o astfel de experiență unică”, a povestit Nadia Comăneci.

Sfat pentru tineri: “Viitorul, cariera și palmaresul lor depind doar de ei înșiși!”

le-a dat și un sfat tinerilor sportivi prin intermediul FANATIK și unul dintre principalele elemente evocate este munca, spunând că orice este posibil atunci când o persoană își dorește cu adevărat:

“Indiferent de țară sau domeniu de activitate, m-aș bucura ca fiecare să își aleagă drumul din pasiune și, odată înhămat la căruță, cum spune o expresie românească, să își asume total drumul ales, să nu se dea în lături de la muncă și să fie mereu deschis să învețe lucruri noi, să se autodepășească. Viitorul, cariera și palmaresul lor depind doar de ei înșiși!”, a conchis Nadia.