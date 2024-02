„5 puncte în 5 meciuri, e inadmisibil!”. Sorin Cârțu trage un semnal de alarmă pentru U Craiova în finalul sezonului regular

parcursul Universității Craiova după reluarea campionatului. Fostul antrenor se teme că „leii” ar putea chiar rata playoff-ul.

Sorin Cârțu stă cu sufletul la gură înainte de finalul sezonului regulat: „Am emoții la ceea ce am arătat noi”

Sorin Cârțu își face griji pentru U Craiova : „Eu am emoții pentru că la ceea ce am arătat noi de când am început 2024 avem cinci puncte. Să faci în 5 meciuri 5 puncte tu ca echipă este inadmisibil așa ceva să ai o asemenea medie de puncte pe meci.

E în continuare mare problemă. Eu trag așa un semnal de alarmă să se gândească foarte bine pentru că trebuie obligatoriu să câștigăm cu Voluntari. Programul pentru ultimele partide care rămân din campionat, te duci la Petrolul, vine Rapid și ai cu FC U”.

n-ar fi mirat dacă Universitatea Craiova ar rata dramatic accederea în playoff: „Sunt trei meciuri în care poți să nu iei niciun punct sau poți să le iei pe toate ori să iei niște puncte care să îți asigure calificarea în playoff”.

Sorin Cârțu și Vivi Răchită, ironii pentru Ivaylo Petev: „Îl inviți la un restaurant”/ „Îl aștept cu un borcan de castraveți”

Robert Niță i-a ironizat pe olteni în stilul caracteristic: „Poți să pierzi cu Voluntariul ca să tragi tare ultimele trei etape”. Vivi Răchită l-a luat și el tare pe antrenorul Universității Craiova, spre amuzamentul lui Sorin Cârțu: „Pe urmă la Ploiești îl aștept eu pe Petev cu un borcan de castraveți”. „Băi Vivi, îl inviți pe băiat seara la un restaurant să depănați amintiri”.

Vivi Răchită a dezvăluit cum se tachina cu Ivaylo Petev: „Cum să nu, după ce îl bat îl invit oriunde vrea el. Da, când stăteam în vestiar la Litex. Nouă ne zicea ‘mămăligarski’ și noi îi ziceam ‘Căpățână mare, minte n-are’. Cred că de-aia îl bagă pe Căpățînă peste tot. Numai cu Ceaușescu ne lua”.

