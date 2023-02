6 martie, ziua decisivă pentru vânzarea Petrolului: ”Atunci se decide totul!”. Cine e în spatele tranzacției. Video Exclusiv

”Lupii galbeni” s-au aflat mult timp din acest sezon în lupta pentru un loc de play-off, însă le-a închis practic ușa către finala campionatului.

Clubul Petrolul se poate vinde pe 6 martie

Prezent în platou la cea mai nouă ediție a , Valeriu Răchită a anunțat că pe 6 martie clubul Petrolul Ploiești ar putea să fie vândut, iar printre cei care se vor alătura grupării prahovene se află și Marin Copilu, fost conducător la CFR Cluj și Universitatea Craiova.

”6 martie este o dată pe care noi petroliștii o așteptăm cu mare înfrigurare. Un domn Copilu (n.r. – Marian Copilu) va da un răspuns referitor la implicarea lui și a altor două societăți în preluarea Petrolului. S-a discutat la nivel de conducere de preluarea clubului, iar pe 6 martie se așteaptă un răspuns.

Ar fi singura șansă ca din punct de vedere economic Petrolul să reziste. Pentru că vine data de 15 martie, se depun dosarele pentru licențierea de anul viitor, 30 aprilie este deadline-ul și, din informațiile mele, datoriile sunt foarte mari și nu există sursa financiară…

Datorii ar fi în jur de 2,5 milioane de euro, dar partea urgentă este de 500.000 de euro până se verifică dosarele de licențiere, ca să se obțină licența. Dacă nu vor fi acești 500.000 de euro există pericolul ca Petrolul să nu-și ia licența”, a declarat Răchită.

De ce este Petrolul un club interesant

Fostul fundaș este de părere că Petrolul este un club atractiv pentru că are un trecut important și un număr mare de suporteri. ”Eu sper ca șansele de preluare să fie de 90% cu 10%, pentru că Petrolul este totuși un brand, are stadion, are suporteri, are viitor din punct de vedere al relațiilor cu autoritățile locale, ceea ce conducătorii actuali nu au vrut să înțeleagă.

Ești un brand al Prahovei, al găzarilor, cum să nu vrei să te asociezi cu autoritățile publice care îți oferă siguranță, îți oferă credibilitate, îți oferă posibilități prin lobby-ul făcut de către oamenii politici sau oamenii de administrație ca acest brand să meargă spre performanță, pentru că Petrolul este totuși câștigătoare a 4 campionate, 3 Cupe, are un bazin de suporteri destul de numeros.

Fac un apel acum: ‘Luați-i fața lui Marian Copilu. Veniți până pe 6 martie cei care aveți bani și luați clubul’. La noi e primul venit, primul servit”, a mai spus Răchită, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Noii patroni vor avea susținerea autorităților

Valeriu Răchită a precizat faptul că din punct de vedere a tot ce înseamnă palmares, culori, siglă nu există nicio problemă, deoarece acestea aparțin Primăriei, iar autoritățile locale sunt dispuse să ajute clubul.

”Cei care dețin acum clubul, cei 8 membri fondatori care nu au adus nici măcar un euro în bugetul clubul, sunt deciși să cedeze tot ceea ce înseamnă clubul FC Petrolul. Tot ce înseamnă, culorile, logo-ul, marca, palmaresul sunt ale Primăriei și sunt cesionate până pe 16 decembrie 2023.

Din acest punct de vedere n-ar fi nicio problemă pentru că în caietul de sarcini există un paragraf ca acel Club Sportiv care va veni să cesioneze marca Petrolul, cele 6 nume și 5 sigle, trebuie să aibă CIS-ul în Ploiești. Toți conducătorii orașului, județului sunt petroliști, vin la meciuri, m-am întâlnit și ieri cu ei la meci în lojă.

Au vrut să ajute și acum, dar nu au avut cu cine să vorbească. Așteptăm 6 martie mai rău ca pe Mărțișor. Îmi doresc ca șansele de reușită ale afacerii să fie spre 90%. Nu am participat la nicio discuție, dar știu din surse sigure că au fost discuții săptămâna trecută și cu primarul”, a continuat el.

Cum se pot lua bani de la bugetul local

Fostul fotbalist a explicat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI cum poate un club de fotbal ca Petrolul Ploiești să ajungă să primească bani de la bugetul local, însă a ținut să amintească faptul că acest lucru nu mai este posibil la acest moment.

”Și eu, și primarul ajutăm din punct de vedere financiar și logistic, dar pe partea cu prieteniile, pentru că din punct de vedere al banului public nu se poate face absolut nimic. Se putea face doar dacă înainte de votarea bugetului anual pe Primărie se făceau cereri pe Legea 350 fonduri nerambursabile să fie ajutate structurile sportive de pe raza unității administrativ teritoriale.

Nu s-a făcut asta. Cine crezi că refuză un conducător al clubului care vine pe Legea 350 să facă o cerere către Primărie sau către Consiliul Județean ca acest club istoric să fie ajutat cu bani?

Există această lege, faci un proiect de performanță, te bagi cu 10% cofinanțare și poți să iei 2 milioane de euro. Este o comisie care decide ce club este cel mai reprezentativ din Prahova și care merită banii”, a încheiat Răchită.

