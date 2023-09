75 de ani de Universitatea Craiova! Legendele „alb-albaștrilor”: „Ceva unic și înălțător”

Pe 5 septembrie 2023 se împlinesc 75 de ani de la înființarea Universității Craiova, iar legendele „alb-albaștrilor” au sărbătorit aniversarea clubului de suflet pe teren. Aurel Țicleanu, Grigore Ciupitu și Nae Ungureanu au rememorat în exclusivitate pentru FANATIK momente unice din perioada petrecută în Bănie.

După 40 de ani de la performanțele Craiovei Maxima în Cupa UEFA, legendele „alb-albaștrilor” s-au reunit pentru un meci de gală în Laloșu, județul Vâlcea. , Nicolae Negrilă, Aurică Beldeanu, Costică Donose, Grigore Ciupitu, Nae Ungureanu, Florin Cioroianu și Silvian Cristescu au fost făcut show pe teren.

Legendele Universității Craiova au profitat de partida old-boys și pentru a sărbători 75 de ani de Universitatea Craiova, care s-a înființat pe 5 septembrie 1948. Aurel Țicleanu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că nu își imagina performanțele din carieră fără formația din Bănie.

„Revederea este întotdeauna o mare bucurie, 75 de ani este o cifră frumoasă, o cifră rotundă. Îi doresc la mulți ani Universității Craiova și colegilor mei, să dea Dumnezeu să ne reîntâlnim cu bine de multe ori de acum încolo. Astăzi vorbeam pe drum dacă m-aș fi întors în trecut și să spun că voi ajunge să joc la echipa campioană și la echipa națională, nu aș fi crezut lucrul ăsta!

Uitându-mă în urmă văd că Universitatea Craiova a fost ceva unic, ceva înălțător. O mare performanță a fotbalului românesc, studenți foarte săraci au ajuns campionii României și aproape campionii Europei. Am prins vremuri frumoase, de asta simt nevoia să spun la mulți ani Universitatea pentru că este un nume mare pentru fotbalul din România”, a mărturisit Aurel Țicleanu.

Aurel Țicleanu își dorește ca în Bănie să existe o singură echipă în viitorul apropiat, iar Craiova să câștige un nou titlu de campioană. Printre momentele speciale din cariera fostului mijlocaș rămâne semifinala cu Benfica din Cupa UEFA și primirea suporterilor la întoarcerea acasă.

„Nu îmi place să văd Craiova divizată, cu două echipe. Este prea mult, Craiova merită o singură echipa foarte puternică și cred că într-un viitor nu prea îndepărtat, nici apropiat se va trece la o singură echipă. Era vorba de meciuri multe, nu aveam timp de sărbătoare, sărbătoream victorile.

Au fost foarte multe momente frumoase, dar rămâne de referință semifinala cu Benfica Lisabona. Meciul de acolo și felul în care ne-au întâmpinat oamenii la aeroportul din Craiova”, a spus legenda oltenilor pentru FANATIK.

Cum și-a câștigat Universitatea Craiova renumele la nivel european: „Ni s-a dus vestea că merităm să jucăm în finală”

Universitatea Craiova a avut un parcurs impresionat în sezonul 1982-1983 din Cupa UEFA, iar Grigore Ciupitu este de părere că oltenii meritau să fie în finală. Legenda din Bănie a declarat că rezultatele neașteptate cu formații din campionatele importante ale Europei au propulsat-o pe Craiova Maxima în top.

„Foarte frumoasă, puțin spus frumoasă revederea. Am fost colegi o perioadă în cel mai înalt nivel al fotbalului din România și nu numai în România. Am ajuns să bătem echipe pentru prima dată în activitate din Germania, Franța, Anglia și așa ni s-a dus vestea că Universitatea Craiova este o echipă care merită să merite o finală.

Și la nivel european au fost șmecherii, cu arbitrajul în general, dar în cele din urmă a fost neșansa. Ce să spun de muncă, chiar am dreptul să vorbesc despre muncă pentru că am fost printre cei mai muncitori, fiindcă în majoritatea timpului nu prea am jucat și a trebuit să mă pregătesc să iau locul cuiva când se accidenta sau avea cartonașe.

Drept răsplată este meciul făcut de mine ca titular la Lisabona, povestea aceea că Ciupitu nu a mai jucat de patru luni, are 35 de ani și așa am venit neînvinși. Într-adevăr am făcut un meci în care numele s-a transformat în renume, eroul de la Lisabona”, a spus Grigore Ciupitu.

Grigore Ciupitu: „Fără Universitatea Craiova ar fi fost o carieră la grămadă”

Grigore Ciupitu nu își concepea cariera fotbalistică fără Universitatea Craiova, fiind convins că nu ar fi ajuns la acest nivel fără să își fi trecut formația din Bănie în CV. Eroul de la Lisabona este născut și la câteva zile distanță de data înființării grupării de suflet, care va împlini 75 de ani, la fel ca și legenda „alb-albaștrilor”

„Fără Universitatea Craiova ar fi fost o carieră de grămadă, fotbaliști la grămadă. Țara asta a avut mulți fotbaliști la grămadă, dar nu aveau unde să joace la echipa de club, la echipa națională. Fiecare echipa din România avea câte trei, patru jucători de nivel de echipă națională începând de la Craiova până la Steaua, Dinamo și Pitești.

Îmi aduc aminte cu mare plăcere de cele trei campionate consecutive, de jocul apreciat nu doar de presa și spectatorii din România, ci la nivel european. Am făcut un salt extraordinar în cinci ani, foarte bună cu rezultate neașteptate și de excepție ale Universității.

Universitatea Craiova a luat ființă pe 5 septembrie 1948, iar Ciupitu s-a născut pe 13 septembrie 1948. Amândouă împlinim 75 de ani, dintre care șase i-am petrecut cu colegii pe terenul de fotbal. Nu s-a ținut cont de aniversare, prima dată când a fost o mică sărbătoare a fost acum doi ani la Filiași”, a mărturisit Grigore Ciupitu.

Nae Ungureanu: „Universitatea este o stare de spirit, dar ar trebui să fie a la long, nu de scurtă durată”

Performanțele sunt nemuritoare în Oltenia, iar suporterii și amintește încă cu drag peste zeci de ani de performanțele reușite de legende. Nae Ungureanu este de părere că moștenirea lăsată de Universitatea Craiova trebuie să continue pe teren.

„În primul rând reîntâlnirea cu o grămadă de prieteni și foști colegi cu care am jucat și o mare propragandă pentru comuna în care ne aflăm. Am înțeles că marți va fi un eveniment, sperăm să fie frumos și la Craiova. Ar trebui să stau foarte mult să vă povestesc cele mai frumoase amintiri.

Frumoasă era dacă ne calificam cu Benfica, au fost frumoase și cu Bordeaux. Universitatea este o stare de spirit, dar ar trebui să fie a la long, nu de scurtă durată. Ar trebui continuată, acum să vedem ce vor băieții. Este foarte greu titlu, dar cred că ne vom bate cu CFR și Steaua”, a declarat Nae Ungureanu”, a spus Nae Ungureanu.