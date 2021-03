A avut Neti Sandu ghinion în dragoste? Ce spune îndrăgita vedetă Pro TV despre destin

Neti Sandu a suferit de mai multe ori din dragoste, fiind părăsită după 10 ani de relație printr-un simplu bilet. Cu toate acestea îndrăgita vedetă Pro TV a dezvăluit dacă simte că are ghinion în iubire, dar și ce spune despre destin.

Astrologul are foarte mare încredere în stele și în informațiile pe care le primește de la astre. Vedeta este convinsă că există o conexiune foarte importantă între cer și oameni, precizând că nu se vede ca o persoană care are ghinion pe partea amoroasă.

Prezentatoarea în vârstă de 62 de ani a mărturisit că eșecurile sale în iubire, cât și faptul că nu are copii nu au absolut nicio legătură cu astrologia. Neti Sandu vede lucrurile complet diferit, din perspectiva unui destin care este scris cu mult timp înainte de a ne naște.

Neti Sandu, ghinionistă în iubire? Ce crede astrologul despre destin

„Eu zic că noi avem o conexiune de necontestat cu cerul și de acolo primim informații, ne e greu să le prelucrăm, pentru că nu vin prin creier. Ni se adresează și avem la dispoziție un corp, un suflet și un creier cu care să analizăm toate astea și, dacă le folosim pe toate, aflăm de acolo un ghidaj.

Nu. Eu văd altfel lucrurile. Atunci când am fost părăsită, deja cunoșteam astrologie și știam foarte bine de la ce vine. Astrologic îmi explic și nu are legătură cu ghinionul. Așa cum faptul că nu am copii nu are legătură, iar cu ghinionul – nu.

Sunt niște programe de viață pe care sigur poți să le schimbi, dar trebuie să fii atent și la consecințele care apar. Unii oameni au casa copiilor activată – atunci trebuie să facă copii, le iese ușor.

Cine are contraindicații acolo și se străduiește foarte mult se miră apoi că, de exemplu, nu se înțeleg deloc. Eu văd altfel lucrurile și de aceea pot așa. Am avut norocul să pot să-mi înțeleg singurătatea”, a declarat Neti Sandu într-un interviu pentru revista viva.ro.

Prezentatoarea este de părere că atâta timp cât va apărea pe sticlă viața sentimentală va fi mereu pe planul doi. Din punct de vedere al astrelor, Neti Sandu este convinsă că pierde orice relație amoroasă din cauza vizibilității pe care o are în prezent.

„Dacă e să vorbim strict din punct de vedere astrologic, eu câtă vreme sunt în lumina reflectoarelor, la televizor, și am notorietate, nu am sfera sentimentală, pentru că se face un fel de switch astrologic.

În clipa în care nu mai sunt la TV, apare cineva (e ca și cum schimb mode-ul). Problema este cu vizibilitatea pe care o am și care poate să reapară în orice moment, iar riscul este să pierd relația, așa că eu nu mă grăbesc”, a completat astrologul.