A câștigat Românii au Talent, dar trăiește în condiții grele. Ce s-a întâmplat cu Cristian Leana VIDEO

Cristian Leana a câștigat în urmă cu 5 ani finala show-ului „Românii au talent” împreună cu cei doi colegi de la Speed Cubbing, aceștia alegându-se cu premiul cel mare în valoare de 120.000 de euro. După plata impozitelor, tânărul în vârstă de 25 de ani a rămas cu 25.000 de euro, dorința sa de a-și achiziționa o garsonieră fiind spulberată.

Concurentul de la Pro TV trăiește de ani buni în condiții greu de imaginat, de mai bine de 20 de ani locuind cu chirie într-o casă modestă din sectorul 1 al Capitalei. Bărbatul care a reușit să rezolve trei cuburi Rubik într-un timp record stă alături de părinți într-o casă acoperită cu carton, dar spune că nu plouă în interior.

Câștigătorul din anul 2015 al emisiunii de la Pro TV spune că are cei 25.000 de euro, primiți în finala „Românii au talent”, sunt puși deoparte și încearcă să mai strângă câțiva bănuți pentru a-și putea cumpăra o casă. Cristian Leana se gândește la o locuință în afara Bucureștiul pentru că ar putea fi mai ieftină.

Cristian Leana, câștigătorul „Românii au talent” trăiește în condiții grele

Bărbatul locuiește împreună cu părinții săi într-o casă închiriată din sectorul 1, casa fiind mai degrabă una de la țară pentru că are WC-ul în fundul curții, nu are apă curentă și nici gaze. Și vorbim despre o zonă a Bucureștiului unde sunt ridicate numeroase vile de mii de euro.

Cristian Leana locuiește în două camere alături de părinții săi plătind lunar o chirie modestă care se ridică la suma de 350 de lei. „Domnul Puzzle”, așa cum este cunoscut în mediul online, nu a investit în această casă și a ținut de bani pentru a lua o locuință mai bună pentru el și familia sa.

Tânărul nu are nicio condiție în casa în care stă cu chirie, dar spune că nu simte condițiile în care trăiește ca pe o greutate. Cristian Leana și-a prezentat de curând casa „sărăcăcioasă, mai urâtă” pentru că a vrut să le arate celor din mediul online că se poate ajunge departe chiar dacă ai prea multe.

„Nu am condiții, am sobă pe lemne. Observați aici toaleta în curte. Eu sunt mulțumit, stai aici de 20 de ani și am 25 de ani în momentul de față, 5 ani am stat peste drum, la o casă la fel ca asta, în aceleași condiții.

Nu e cine știe ce, am carton pe casă, dar nu plouă înăuntru, Slavă Domnului, nu vă faceți griji că aoleu… e super etanș”, a spus câștigătorul „Românii au talent” despre locuința în care stă cu chirie încă din copilărie.

Tânărul spune că primește comision din vânzarea cuburilor Rubik, suma aceasta punând-o deoparte în fiecare lună cu gândul de a-și cumpăra o casă pentru el și pentru familia sa undeva în afara Capitalei. Acesta se gândește să strângă circa 30.000 de euro.