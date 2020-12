A chemat Ambulanța, fără să știe că este pe cale să nască. Ce s-a întâmplat apoi

O tânără de 25 de ani din localitatea Burghea de Jos, județul Argeș, a născut sâmbătă după-amiază, chiar în Ambulanța care o transporta la spital. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), aceasta a solicitat intervenția echipajului medical fără să bănuiască măcar că ar fi însărcinată.

Băiețelul a venit pe lume în timpul deplasării ambulanței SMURD către spitalul din Câmpulung Muscel. Ulterior, în sprijin s-a deplasat şi un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă, pentru ca femeia și bebelușul ei să fie transportați la spital în condiții de maximă siguranță.

În același mod a văzut lumina zilei în urmă cu o lună și Andrei, „un băieţel foarte gălăgios şi energic“, așa cum l-a descris, vizibil emoționat, șeful echipei de salvatori care a asistat-o pe mămica lui în timpul nașterii.

„Salvatorii au fost solicitaţi să intervină cu un echipaj de prim ajutor calificat la o femeie de 25 de ani din Bughea de Jos, care prezenta stare de rău.

Ajunşi la locul evenimentului, au preluat pacienta, i-au acordat îngrijiri medicale şi au început drumul spre spital. Surpriză, în drumul spre spital, o viață a luat naștere chiar sub ochii paramedicilor SMURD.

În aceste momente, femeia și copilul sunt transportați la spital. Aceștia au luat parte astăzi la un eveniment cum rar se mai întâlnește, aducerea unui suflet pe lume, chiar într-o ambulanță SMURD.

În sprijin s-a deplasat și un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă, iar acum femeia și copilul sunt în drum spre spital.”, se arată în comunicatul transmis de ISU Argeș.

Andrei, bebelușul din Bistrița care a văzut lumina zilei în ambulanța SMURD

Pe 6 noiembrie 2020, o femeie din Bistrița a născut chiar în drum spre spital, cu ajutorul celor trei salvatori din cadrul ISU. Întreaga experiență a fost povestită printr-o postare emoționantă pe pagina de Facebook a Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

„Am văzut multe în cei unsprezece ani de când sunt paramedic, la cele patru resuscitări reușite a tremurat carnea pe mine de emoție și bucurie, dar nimic nu se compară cu misiunea de astăzi.

Suntem în al nouălea cer că am reușit să îl ajutăm pe voinicul Andrei să vină sănătos pe lume!” ne-a spus Sami, decanul de vârstă al echipajului de paramedici de la Punctul de Lucru Lechința.

Alături de sergenții major Ionuț Emanuel Floroaie și Vasile Dănuț Damian, plutonier adjutant Karoly Samuel Baczonyi, cei trei salvatori au dus la bun sfârșit misiunea pe care nu o vor putea uita niciodată!

Au preluat din localitatea Șopteriu, județul Bistrița – Năsăud o femeie gravidă, cu iminență de naștere, iar după nici 10 minute au fost nevoiți să tragă pe dreapta și să facă ceea ce știau până atunci doar în teorie.

Mămica era din ce in ce mai confuză, dar au reușit cumva să o liniștească și au reușit in totalitate in momentul în care i l-au pus în brațe pe voinicul familiei. Un copil minunat, foarte gălăgios și energic (semn de sănătate).

Cei doi tineri salvatori, colegi de promoție în anul 2018 ai Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Boldești, ne-au spus că este cea mai intensă misiune la care au participat și că își găsesc cu greu cuvintele să descrie ce simt.

Împlinire și fericire, asta am reușit să scoatem la cald de la ei! Sănătate micuțului Andrei, mamei curajoase și, bineînțeles, tatălui și celor doi frați mai mari, care îi așteaptă cât mai repede acasă”, se arată în mesajul transmis de reprezentanții ISU Bistrița.