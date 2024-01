A depus actele de divorț! Celebrul cuplu din showbiz se destramă definitiv

Un divorț neașteptat are loc în showbiz. Un cuplu celebru se destramă definitiv, iar ea a fost cea care a depus actele. Care este motivul despărțirii și de ce nu mai este cale de împăcare între cei doi?

Iată că anul 2024 vine cu o separare definitivă. Lisa Bonet divorțează de Jason Momoa. Trebuie menționat că acest gest vine la doi ani de când ambii actori au anunțat că se despart.

Cei de la The Guardian spun că la începutul acestei săptămâni, Lisa Bonet, în vârstă de 56 de ani, a mers la tribunalul din Los Angeles unde a depus documentele pentru divorț.

Deși ea și Momoa, în vârstă de 44 de ani, și-au anunțat despărțirea acum doi ani, fanii cuplului au tot sperat însă că acest divorț din showbiz nu va avea loc. Acum însă, se pare că nu mai este cale de împăcare.

Care este motivul divorțului? Conform documentelor analizate de , este vorba despre ”diferențe ireconciliabile”. Mai mult de atât, se pare că niciun actor nu ar trebui să primească sprijin financiar după separare.

Și alte detalii au fost puse la punct. Spre exemplu, ambii au convenit deja cu privire la modul în care o să își împartă bunurile. Fostul cuplu va avea și custodia comună a fiicei lor de 16 ani şi a fiului de 15 ani.

Lisa Bonet divorțează de Jason Momoa după ani buni de relație

Amintim faptul că cei doi s-au cunoscut în anul 2005, iar tot de atunci au început să se întâlnească. Căsătoria a avut loc însă ani mai târziu, mai exact în anul 2017. Lucrurile nu aveau însă să dureze prea mult.

În documentele depuse se arată că cei doi s-ar fi separat în realitate în luna octombrie 2020. Iar asta înseamnă chiar cu un an mai devreme înainte de a face anunțul oficial în acest sens.

? Se pare că va mai fi nevoie de cel puțin șase luni până în momentului în care cei doi foști soți vor putea fi declarați de judecători cu adevărat ”liberi”.

Menționăm că actorul Momoa este cunoscut pentru rolurile sale memorabile. Acesta a jucat în diferite filme și seriale precum “Aquaman” şi din “Game of Thrones”. La rândul ei, Lisa Bonet a putut fi văzută în “The Cosby Show”, în serialul său “A Different World”, dar şi în filmele “High Fidelity” şi “Enemy of the State”.