„A făcut-o pătrată!” Trebuia anulat golul lui Florinel Coman în CFR – FCSB? Analiza specialiștilor FANATIK

Presupus, pentru că părerile sunt extrem de împărțite când vine vorba despre modul în care arbitrajul VAR a privat FCSB de o victorie meritată în deplasarea din Gruia. În aceste condiții, nu e de mirare că s-au creat deja două tabere: cea care susține că golul a fost anulat regulamentar, pentru că a fost fault la intrarea lui Vali Crețu la Otele, dar și o tabără care nu concepe așa ceva.

Trebuia anulat golul lui Florinel Coman în CFR – FCSB?

Din această primă categorie fac parte Adrian Porumboiu sau Ion Crăciunescu, alături de jurnalistul Andrei Vochin, aflat în studioul FANATIK SUPERLIGA. ”Nu poți să strici o știre bună, așa mi s-a părut mie faza asta. Să lași adevărul să strice un gol atât de bun. A fost fault, e păcat pentru o astfel de reușită, e unul dintre dezavantajele pe care-l aduce VAR-ul, dar cu regulamentul în mână este fault”, a punctat Vochin, susținut de altfel de oficialii celor de la CFR Cluj.

În tabăra cealaltă se numără alte voci grele din fotbalul românesc, în frunte cu Ilie Dumitrescu, Gigi Becali sau jurnalistul Emil Grădinescu. Totodată, analiștii FANATIK SUPERLIGA, în marea lor majoritate, consideră că golul lui . ”Cel puțin în spiritul jocului”, lucru subliniat de ”Cobra” Adrian Ilie.

”A fost fault sau nu la Crețu, trebuia anulat golul sau nu? O reușită fabuloasă a lui Florinel Coman, care a jucat excelent și pe teren și la interviuri”, a ridicat problema Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. ”Nu am pretenția că mă pricep la arbitraj, dar trăind în fotbal toată viața, așa noțiuni am și eu despre arbitraj. Eu ca fost fotbalist n-aș fi dat acest fotbal, este o alunecare la minge, cu piciorul drept, din inerție se duce cu piciorul stâng, dar nu cu talpa, spre picioarele adversarului. Din punctul meu de vedere vom ajunge ca la baschet, când orice atingere este fault.

Eu oricum n-aș fi dat. Ca la șah ajungem, . Anulat un gol care nu se prea vede pe stadioanele din România. A lovit-o perfect”, a completat Vivi Răchită, oficialul celor de la Petrolul. ”A făcut-o pătrată! Un contact există, dar să dai fault să întorci fază după 7 secunde, la 70 de metri de poartă, nu e un fault violent. În spiritul jocului pentru mine nu dai. Gol anulat greșit, din punctul meu de vedere”, a comentat și Adrian Ilie.

Robert Niță critică decizia de a anula golul celor de la FCSB în Gruia

Inclusiv Robert Niță, rapidist cunoscut, crede că cei de la FCSB ar fi trebuit să aibă gol valabil și, implicit, victorie cu 2-1 pe terenul celor de la CFR Cluj. ”Eu cred că nu e fault, acum domnul Colțescu indiferent, că lăsa sau nu era acoperit. E acoperit la comisii mai mult de regulamente. Nu a dat fault, dar băieții ăia care se uită la televizor acolo. Îi sare mingea din genunchi, schimbă traiectoria. Nu dai fault, gol valabil, da. Gol perfect valabil și frumos. FCSB pierde două puncte pe o eroare de arbitraj”, a transmis Robert Niță, aflat în studioul FANATIK SUPERLIGA.

Așadar, rezumatul discuției a fost trasat tot de Horia Ivanovici: ”Vivi Răchită gol valabil, Robert Niță, rapidistul Niță, e un tip foarte corect, obiectiv, spune la fel, Cobra care spune la fel în spiritul jocului, iar Andrei Vochin, mintea lucidă care vine și spune cu regulamentul în mână e fault”. Momentan FCSB, rămâne la cinci puncte de CFR Cluj, însă în iarnă se anunță multe transferuri interesante la toate echipele de top din SuperLigă, astfel că finalul de campionat va fi cu adevărat incendiat.

