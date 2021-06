A fost spectacol la Craiova! Alexandru Mitriță și-a botezat fetița și a făcut cununia religioasă. Video

Nașul a fost chiar Mihai Rotaru, patronul Științei. pentru a ataca titlul în sezonul viitor.

Deocamdată, Universitatea Craiova l-a achiziționat pe David Lazar. FANATIK . Acesta a dezvăluit că oficialii l-au dorit de foarte multe ori.

A fost spectacol în Craiova. Alexandru Mitriță a făcut cununia religioasă și și-a botezat fetița

Alexandru Mitriță era unul dintre jucătorii pe care s-ar fi putut baza în această perioadă, însă selecționerul l-a învoit pe fostul căpitan al Universității Craiova, deoarece acesta a avut două evenimente importante în familie. După ce și-a unit destinele cu Alesia în fața ofițerului de stare civilă, Alex a făcut și cununia religioasă.

De asemenea, cei doi au făcut și botezul fetiței, Ava Maria, iar seara a fost rezervată pentru o petrecere cum rar vezi. Un local de la ieșirea din Craiova a devenit centrul distracție.

Florin Ristei și Adrian Minune au fost doar doi dintre artiștii care au cântat la petrecerea organizată de Alexandru Mitriță. Cu doar câteva zile înainte, la același local, Silviu Lung s-a căsătorit și el cu o tânără din Craiova.

Au fost prezenți mai mulți foști colegi de la Universitatea Craiova, printre care și Valentin Mihăilă, fotbalistul celor de la Parma. Accidentat, „Țintă” se află și el în România și chiar a fost în tribune la finala Cupei României, fiind de FANATIK.

Fanii Universității Craiova au venit să-i ureze „casă de piatră” lui Mitriță. Mihai Rotaru încearcă să-l aducă înapoi la Știința

„Piticul” a fost unul dintre cei mai importanți jucători de la renașterea Universității Craiova, iar acest lucru nu a fost uitat de fanii echipei din Bănie. Pe lângă faptul că este cerut cu insistență de suporteri, aceștia au ținut să fie alături de fostul lor căpitan la unul dintre cele mai importante evenimente din viața lui.

Astfel, mai multe persoane, care nu erau invitate la nuntă, au venit să-i felicite pe cei doi părinți. Ba mai mult, aceștia au afișat un banner pe care scria „casă de piatră”, dar au și cântat imnul echipei fanion a Olteniei. a fost și el chemat să cânte alături de aceștia.

Mihai Rotaru, care le este naș, a privit de la distanță momentele frumoase. că patronul Craiovei și-a pus în gând să îl aducă înapoi pe jucătorul care a făcut spectacol în Bănie pe vremea când Devis Mangia se afla pe banca tehnică a Universității.

În ultimul sezon, Mitriță a jucat sub formă de împrumut la Al Ahli. A fost dorința sa să evolueze în Arabia Saudită, deoarece a vrut să fie mai aproape de soția sa, cea care era însărcinată la acel moment

În 2019, internaționalul român a fost achiziționat pentru opt milioane de euro de New York City FC. Deocamdată, Mitriță mai are încă un an contract cu echipa din Statele Unite și rămâne de văzut ce tactică va folosi Rotaru pentru a-l convinge pe jucător să revină acasă.

