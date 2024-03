A fost vândută ușa din Titanic. Suma ireală pentru care s-a achiziționat bucata pe care a plutit celebra Rose

Ușa din Titanic a fost vândută pentru o sumă uriașă. Bucata din lemn pe care a plutit Rose a fost achiziționată pentru o sumă uriașă. Aceasta a fost cumpărată în cadrul unei licitații.

, regizat de James Cameron, a avut un succes răsunător și a câștigat numeroase premii după lansare. Rolurile principale au fost interpretate de către Kate Winslet și Leonardo DiCaprio.

Celebra ușă pe care s-a sprijinit Rose (Kate Winslet) pentru a supraviețui scufundării Titanicului a rămas un adevărat simbol al iubirii și al sacrificiului pentru fanii producției câștigătoare de Oscar.

Din moment ce are o astfel de însemnătate, și valoarea ei este una destul de mare. Bucata de lemn pe car a plutit personajul lui Kate Winslet a fost vândută în cadrul unei licitații. Cel care a cumpărat-o a plătit o sumă ireală.

Obiectul le reamintește celor care au văzut filmul de momentele dramatice, dar pline de emoție, din producția care a făcut furori spre finalul anilor ’90. Astfel, un teoretician a achiziționat bucata de lemn pentru suma de 718.750 de dolari, potrivit .

Realizarea bucății din lemn s-a bazat pe un fragment recuperat în urma tragediei care a avut loc în 1912, conform Heritage Auctions, transmite .

În cadrul licitației au fost vândute și alte obiecte de recuzită din lumea filmului. Printre acestea se numără un costum de Spider-Man purtat de Toby Maguire, vândut cu 125.000 de dolari, precum și biciul din “Indiana Jones și templul morții”. Acesta din urmă s-a vândut cu 525.000 de dolari.

Ușa din lemn a stârnit numeroase discuții de-a lungul timpului

De când a fost lansat filmul, a început o dezbatere privind capacitatea ușii de a susține în apă două persoane. , nu doar Rose, dacă ar fi stat amândoi pe bucata de lemn.

Rose a fost salvată de această bucată din lemn, iar Jack a murit înghețat în ocean. Deși au existat discuții, James Cameron a încercat să rezolve dezbaterea. În 2022, regizorul a explicat că Jack trebuia să moară deoarece așa era scenariul. Povestea a putut avea, astfel, un final dramatic.

“De atunci am făcut o analiză criminalistică amănunțită cu un expert în hipotermie care a reprodus pluta din film… Am luat doi cascadori care aveau aceeași masă corporală ca Kate și Leo și am pus senzori peste tot pe ei și în interiorul lor și i-am pus în apă cu gheață și am testat dacă ar fi putut supraviețui printr-o varietate de metode și răspunsul a fost: nu aveau cum să supraviețuiască amândoi. Doar unul singur putea supraviețui”, a declarat regizorul James Cameron.