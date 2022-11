A împlinit visul tatălui său. Timothy a pus numele Weah în istoria Cupei Mondiale

SUA a remizat , în primul meci din grupă la Cupa Mondială din Qatar. Golul americanilor a fost înscris de Timothy Weah, cel care, desigur, l-a făcut de două ori mai mândru pe tatăl său, celebrul George Weah.

Un atacant pur sânge ce a marcat o epocă. Fără îndoială, așa a rămas în memoria fanilor George Weah. A pus în vitrina personală o mulțime de trofee, în Franța, Italia sau Anglia. Iar în 1995, pe când era la AC Milan, și . Fiind primul și singurul fotbalist african care a izbutit performanța.

La națională însă, deși putea alege, spre exemplu, Franța, a preferat să reprezinte țara natală. Pentru care, între 1986 și 2002, a evoluat de 75 de ori, marcând 18 goluri.

N-a putut-o duce însă la Cupa Mondială. Cel mai aproape a fost în preliminariile pentru ediția din 2002, atunci când Liberia rata, pentru un singur punct, calificarea.

A rămas visul său neîmplinit. Și nominalizarea sa pe lista marilor nume din fotbalul mondial care nu au izbutit să ajungă la cea mai importantă competiție din fotbalul mondial.

George Weah, cel care este, din 2018, președintele Liberiei, a fost însă, luni, conectat trup și suflet la ceea ce se întâmpla pe arena ”Ahmad Bin Ali” din orașul Al Rayyan. Și, probabil, a avut lacrimi în ochi.

Pentru că numele Weah a fost prezent pe foaia de joc la un meci de Campionat Mondial. Și, mai mult decât atât, cel care-l poartă, fiul său, Timothy, a făcut ceea ce și el izbutea în urmă cu mai bine de două decenii. Să marcheze.

Cel mic, a avut și el posibilitatea de a opta pentru mai multe naționale. Franța, Jamaica, Liberia sau Statele Unite. Născut la New York, a ales ultima variantă.

A debutat în fotbal la Red Bull, în SUA. A trecut apoi la tineretul lui PSG, pe la Celtic, iar acum evoluează în Ligue 1 pentru Lille. Însă la echipele reprezentative a fost mereu fidel americanilor.

A evoluat pentru echipele Under 15, 17 și 19. Iar pe 27 martie 2018 debuta la naționala mare, într-un amical cu Paraguay. Intra în minutul 86 și devenea primul jucător născut în anul 2000 care evolua pentru reprezentativa de seniori.

Două luni mai târziu, contra Boliviei, intra ca titular. Și izbutea să înscrie. Devenind unul dintre cei mai tineri marcatori din istoria naționalei.

Acum o face și la Mondiale. Și mai bifează o bornă. Fiind primul american născut în noul mileniu care înscrie la cea mai importantă competiție fotbalistică a planetei.

