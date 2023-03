A înnebunit toată România cu frumusețea ei. Cum arată acum Coraima Torres, actrița din Kassandra. Tocmai a pozat în costum de baie

A înnebunit toată România cu frumusețea ei. Cum arată acum principală din telenovela venezueleană scrisă de Delia Fiallo și produsă de RCTV. Tocmai a pozat în costum de baie și a primit numeroase aprecieri de la fanii de pretutindeni.

Cum arată Coraima Torres, protagonista din serialul Kassandra, în costum de baie. Vedeta este superbă la vârsta de 48 de ani

Coraima Torres, protagonista din telenovela Kassandra, le-a arătat tuturor ce corp are în . Vedeta este superbă la cei 48 de ani pe care ai săi și pare că timpul a stat în loc pentru ea. Este neschimbată și cu o siluetă trasă prin inel.

Vremea pare că a fost blândă cu frumoasa șatenă care se menține într-o formă grozavă. Trăsăturile delicate de pe chipul său sunt păstrate încă de la 17 ani, când apărea pe micile ecrane în producția care i-a adus succes.

A reușit să atingă inimile a milioane de oameni cu frumusețea și talentul său, iar acum la 31 de ani distanță impresionează cu aparițiile impecabile pe social media. Actrița din Venezuela este foarte activă pe Internet.

Recent, a publicat câteva poze din vacanța pe care o petrece într-un loc cu plajă fină și soare din belșug. Coraima Torres nu are deloc kilograme în plus sau celulită și are foarte multă încredere în ea. Vedeta din Kassandra are un trup tonifiat și nu se sfiește să-și arate formele.

Cine este Coraima Torres, actrița din Kassandra

Coraima Torres s-a născut la data de 6 iunie 1973, în orașul venezuelean Valencia, fiind cea mai mică dintre cei trei copii ai familiei sale. Când era mică visa să devină avocat, însă la 9 ani a decis să se facă actriță. Ulterior, a fost acceptată în trupa teatrului local.

Timp de 4 ani a făcut parte din echipa producțiilor produse de aceștia, în ciuda faptului că în școala elementară nu-i plăcea să învețe și prefera să fugă de la cursuri. A studiat la Universitatea din Caracas, unde l-a cunoscut pe regizorul Luis Lamat, care i-a deschis calea către telenovele.

„Nu am fost niciodată o elevă silitoare, dimpotrivă – am fost destul de obraznică și violentă și am fugit adesea”, a declarat la un moment dat actrița din producția Kassandra, notează .

Primul rol major interpretat de vedetă a fost în Gardenia și apoi a primit oferta de a juca în Maria Emilia, scenariul fiind scris de Delia Fiao. În anii 90 a devenit faimoasă în întreaga lume datorită eroinei Kassandra din serialul cu același nume.