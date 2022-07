A murit actorul american Joe Turkel. Era faimos pentru rolurile din The Shining şi Blade Runner

Cunoscutul actor de peste ocean s-a stins la Spitalul St. John’s din Santa Monica. Apropiații săi au confirmat această tristă veste.

Doliu în lumea cinematografiei. A murit actorul american Joe Turkel

Într-un comunicat oficial, reprezentanții actorului precizează că ”sunt extrem de triști” să anunțe că ”marele lor prieten și client Joe Turkel a murit”.

Născut în 1927, actorul a fost înregimentat în armata SUA, la care s-a alăturat încă de la vârsta de 17 ani.

Și-a servit țara pe frontul din Europa în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, după care s-a mutat în California, acolo unde și-a început , în 1947.

Turkel lasă în spate o carieră impresionantă. Are la activ peste 140 de roluri în producții cinematografice și de televiziune.

Este celebru pentru rolurile din ”The Shining” şi ”Blade Runner”. Pe lângă aceste emblematice roluri ale sale, el a mai jucat și în The Lone Ranger, SWAT, The Andy Griffith Show, Miami Vice, The Dark Side of the Moon și Paths of Glory.

Turkel s-a pensionat în urmă cu 25 de ani, iar în ultima sa implicate din lumea cinematografiei a dat voce unui personaj din Blade Runner, din 1997.

Fanii, pe rețelele de socializare: ”Un actor fenomenal”

Decesul lui Turkel a adus un val de mesaje din partea cunoscuților și a fanilor.

”Joe era un fulger și era foarte pasionat să vorbească despre filme, baseball și viață. De fiecare dată când vorbeam, se grăbea să mai facă o glumă, să mă facă să râd.

Era foarte mândru că este singurul actor care a făcut trei filme cu Stanley Kubrick și îi plăcea să împărtășească experiențele sale cu familia, prietenii și fanii”, a spus actorul Chris Carbaugh, conform .

Fanii lui Turkel au luat și ei cu asalt rețelele de socializare pentru a-și împărtăși tristețea după . Turkel este descris, la unison drept ”un actor cu un caracter fenomenal”.

”Voi turna un pahar în seara asta pentru barmanul meu preferat”, a scris un fan pe Twitter, făcând trimitere la rolul lui Turkel dintr-un celebru film.