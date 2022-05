A murit Ray Liotta, un simbol al filmelor cu mafioți de la Hollywood. Primele informații despre cauza decesului

Ray Liotta avut un rol memorabil în 1990, an în care a fost cooptat de legendarul regizor Martin Scorsese în distribuția filmului Goodfellas, considerat o capodoperă. În celebrul film despre , actorul a jucat după apariția în Field of Dreams.

Ray Liotta ar fi murit în somn, într-o țară străină

Jurnaliștii de la au aflat că marele actor american ar fi murit în somn. Totul s-a întâmplat în , țară în care acesta filma pentru Dangerous Waters. Liotta lasă în urmă o fiică (n.r. – Karsen). Sursa citată a mai notat că Ray a fost logodit cu Jacy Nittolo.

ADVERTISEMENT

Liotta se afla într-o mare revenire pe marile ecrane. Printre rolurile recente se numără The Many Saints of Newark, Marriage Story – pentru care a fost premiat cu Indie Spirit Award 2020 – și No Sudden Move.

Totodată, el terminase filmul Cocaine Bear, regizat de Elizabeth Banks. În continuare, urma să joace în filmul Working Title The Substance, alături de Demi Moore și Margaret Qualley.

ADVERTISEMENT

Recent, fusese numit producător executiv al serialului-document A&E Five Families. Producția viza ascensiunea și decăderea dramatică a familiilor mafiote din New York Genovese, Gambino, Bonnano, Colombo și Lucchese. Un subiect atât de familiar pentru unul dintre cei mai charismatici actori de la Hollywood.

De-a lungul carierei, actorul a jucat alături de Taron Egerton în serialul Apple TV+ Black Bird. De asemenea, el a apărut în serialul Hanna de pe Prime Video și a jucat alături de Jennifer Lopez în drama NBC din 2016-18 Shades of Blue.

ADVERTISEMENT

Liotta a fost un actor cu multe premii

Liotta a câștigat un Primetime Emmy în 2005 pentru rolul de invitat în serialul ER. Mai mult, a fost nominalizat de două ori la SAG Award pentru miniseria Texas Rising din 2015 și pentru telefilmul The Rat Pack, din 1998.

În The Rat Pack a jucat rolul lui Frank Sinatra, alături de Don Cheadle, Joe Mantegna și Angus Macfayden. Printre primele sale roluri de pe ecran se numără rolul lui Joey Perrini în serialul Another World al NBC, produs între anii 1978-1981.

ADVERTISEMENT

A jucat și în filmul Something Wild (1987), regizat de Jonathan Demme și a fost nominalizat la Globul de Aur. Apoi a jucat rolul interzis al superstarului Shoeless Joe Jackson, de la Chicago White Sox, alături de Kevin Costner și James Earl Jones, în filmul Field of Dreams (1989).

ADVERTISEMENT

A urmat rolul gangsterului Henry Hill, în filmul Goodfellas al lui Scorsese, alături de și Joe Pesci, în ceea ce avea să fie rolul definitoriu al carierei sale.

Liotta, frumos și cu ochi albaștri, a fost un Henry Hill perfect, relatând povestea creșterii sale într-o bandă de crimă organizată, cea care a pus la cale celebrul jaf Lufthansa de la Aeroportul Internațional John F. Kennedy în 1978, plecând cu peste 5 milioane de dolari în numerar și bijuterii depozitate în clădirea de transport aerian a companiei aeriene germane.

Goodfellas, un film pe care orice cinefil ar trebui să-l vadă

Filmul, pe care Nicholas Pileggi l-a adaptat împreună cu Scorsese după cartea sa, a fost nominalizat la șase premii Oscar. Pesci a obținut singurul premiu Oscar datorită acestui film.

Printre celelalte roluri memorabile ale lui Ray Liotta se numără cele din filmele Hannibal, Narc, Blow și Copland. Născut la 18 decembrie 1954, în Newark, NJ, Liotta a studiat actoria la Universitatea din Miami înainte de a obține rolul din Another World.

La început a avut roluri mici și a fost invitat în St. Elsewhere în 1983, înainte de a fi coprotagonist în Casablanca, un serial NBC din 1983, de scurtă durată, o continuare a filmului clasic.

Liotta a continuat să joace rolul unui polițist în drama ABC Our Family Honor de la mijlocul anilor 1980, înainte de a obține primul său rol important în film, Ray Sinclair, în comedia romantică Something Wild, cu Melanie Griffith și Jeff Daniels.

A jucat apoi alături de Tom Hulce în drama Dominick and Eugene din 1988, cu Jamie Lee Curtis. De aici a ajuns la cele mai cunoscute două roluri ale sale.

Adio, Shoeless Joe Jackson

Liotta a interpretat o versiune fantomatică a lui Shoeless Joe Jackson în Field of Dreams, considerat pe scară largă printre cele mai mari filme de baseball de la Hollywood.

Personajul său a fost exclus pe viață din baseball după scandalul “Black Sox” din 1919 și primește o șansă de a juca din nou atunci când Ray Kinsella (Costner) construiește un stadion într-un lan de porumb din Iowa.

Regizat de Phil Alden Robinson și avându-i ca protagoniști pe Jones, Amy Madigan și Burt Lancaster în ultimul său rol pe marele ecran, filmul a obținut trei nominalizări la Oscar, inclusiv la categoria Cel mai bun film, care a fost câștigat de Driving Miss Daisy. Apoi a venit telefonul de la Scorsese…