A murit un actor celebru de la Hollywood. A jucat în multe seriale cunoscute

A murit un actor celebru de la Hollywood. Acesta jucat în multe seriale cunoscute, dar pentru unul anume a primit și două premii Emmy.

Ron Cephas Jones a fost un actor american cunoscut pentru talentul său și pentru numeroasele sale apariții în filme, seriale TV și producții de teatru. El a jucat în “Law & Order: Crimă Organizată”, “Better Things”, “Luke Cage” şi “Looking For Alaska”.

Actorul s-a stins din viață la 66 de ani, din cauza problemelor pulmonare. Agentul său a confirmat vestea morții și a transmis și un

“De-a lungul carierei sale, căldura, frumusețea, generozitatea, bunătatea și inima sa au fost simțite de oricine a avut norocul de a-l cunoaște”, se arată în declarație.

“Și-a început cariera la Nuyorican Poets Cafe, iar dragostea sa pentru scenă a fost prezentă de-a lungul întregii sale cariere, inclusiv recenta sa performanță nominalizată la Tony și câștigătoare a premiului Drama Desk Award pentru rolul său din Clyde’s pe Broadway.

Frumusețea interioară și sufletul lui Ron au fost evidente pentru publicul uriaș de la prestația sa multipremiată la premiile Emmy din serialul This is Us.”

Cine a fost Ron Cephas Jones

Născut la 20 ianuarie 1957 în Paterson, New Jersey, Jones a fost recunoscut pentru varietatea rolurilor pe care le-a interpretat de-a lungul carierei sale.

Dar de departe cel mai cunoscut și important a fost cel din This us us. De altfel, pentru interpretarea lui el a câștigat și două , în 2018 și 2020.

A interpretat rolul lui William “Shakespeare” Hill în serialul de televiziune foarte apreciat “This Is Us”. Premiile au fost pentru “Cea mai bună interpretare a unui actor invitat într-un serial dramatic”.

De asemenea, actorul de la Hollywood a mai jucat serialul Marvel “Luke Cage”, în care a interpretat personajul Bobby Fish.

A apărut în filme precum “Half Nelson”, “He Got Game”, “Glass Chin” și altele. A avut numeroase apariții în producții de teatru, fiind apreciat pentru prestațiile sale pe scenă.