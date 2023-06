A murit unul dintre cei mai cunoscuți teroriști din SUA. Cum a fost găsit Ted Kaczynski în celulă

Ted Kaczynski, cunoscut publicului larg sub numele de Unabomber, a fost găsit mort în celula sa de către ofițerii închisorii, transmis instituțiile de presă din SUA. Kaczynski, în vârstă de 81 de ani, a ucis trei persoane și a rănit încă 23 în timpul unor atacuri teroriste puse la cale între 1978 și 1995. Mai târziu, a pledat vinovat pentru crimele sale.

A murit Unabomber Ted Kaczynski

Teroristul a fost condamnat la închisoare pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată în 1996, după ce a evitat captura timp de aproape 20 de ani. Matematicianul instruit la Harvard a fost prins în cele din urmă într-o cabină din Montana.

Kaczynski a petrecut ultimele trei – cel mai recent într-o unitate medicală din Carolina de Nord. Paznicii închisorii au descoperit cadavrul lui Kaczynski în această dimineață, în jurul orei 08:00, ora locală, a informat presa americană, conform .

Înainte de a suferi de diverse probleme de sănătate, care i-a determinat transferul în decembrie 2021, Unabomber a fost deținut la închisoarea federală Supermax din Florence, Colorado, din mai 1998. Kaczynski a fost un personaj care a fascinat America timp de decenii și a devenit subiectul a numeroase documentare TV.

Campania sa violentă a lăsat un număr ridicat de victime mutilate definitiv. Însă, crimele sale au fost descoperite după ce a încercat să forțeze Washington Post și New York Times să-i publice manifestul violent, numit Industrial Society and Its Future, în septembrie 1995.

Jurnaliștii au fost după ce Kaczynski a transmis că își va pune capăt campaniei dacă un ziar național ar publica mesajul său. Documentul anonimizat de 35.000 de cuvinte a criticat viața modernă și a susținut că tehnologia îi face pe americani să sufere de un sentiment de alienare și neputință.

După ce a citit ziarele, fratele și cumnata lui Kaczynski și-au dat seama cine era teroristul și au alertat FBI, care îl căuta de ani de zile. În aprilie 1996, autoritățile l-au găsit în cele din urmă pe matematicianul de la Harvard într-o cabină în afara Lincoln, Montana. Cabana era plină cu jurnale, un jurnal codat, explozibili și două bombe.

Unabomber își trimitea bombele prin poștă sau prin colete. Prima bombă poștală a lui Kaczynski a fost îndreptată către Buckley Crist, un profesor de ingineria materialelor de la Universitatea Northwestern. Pe 25 mai 1978, într-o parcare de la Universitatea din Illinois din Chicago a fost găsit un pachet cu adresa de retur a lui Crist. Pachetul i-a fost ”returnat” lui Crist, care era suspicios pentru că nu l-a trimis, așa că a luat legătura cu poliția din campus.

Ofițerul Terry Marker a deschis pachetul, care a explodat și i-a provocat răni ușoare. Al doilea atac a avut loc câțiva ani mai târziu. Bomba, ascunsă într-o cutie de trabucuri și lăsată pe o masă, a provocat răni minore studentului absolvent John Harris, când a deschis-o. Au urmat zeci de astfel de episoade în următoarele decenii, fără ca bărbatul să fie prins.