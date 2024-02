A revenit la FC Botoșani după 7 ani! Bogdan Andone primește întăriri în ultimele ore de transferuri. Exclusiv

Formația patronată de Valeriu Iftime continuă să fie pe penultimul loc în Superliga, în sezonul regulat, dar speră că transferurile pe care le-a făcut în ultima perioadă o va salva de la retrogradare.

A revenit la FC Botoșani după 7 ani! Bogdan Andone primește întăriri în ultimele ore de transferuri

FANATIK a aflat că FC Botoșani tocmai a semnat cu Radoslav Dimitrov (35 de ani), care ajunge la echipa moldoveană din postura de jucător liber de contract, după ce și-a încheiat înțelegerea cu U Cluj în octombrie 2023.

Chiar dacă nu mai are echipă de 4 luni, fundașul dreapta bulgar vine să le facă concurență la FC Botoșani unor jucători precum Romario Benzar și Charles Petro. E adevărat că Radoslav Dimitrov poate fi folosit și ca mijlocaș dreapta, dar și ca fundaș stânga.

Astfel, antrenorul Bogdan Andone va avea la dispoziție un nou fotbalist cu care poate acoperi mai multe poziții în teren. Chiar dacă a ajuns la o vârstă destul de înaintată, bulgarul încă este cotat la 250.000 de euro pe .

Radoslav Dimitrov nu este străin de orașul Botoșani. Acesta a mai jucat pentru din 2015 până în 2017. Atunci a ajuns în România de la Lokomotiv Plovdiv.

Dimitrov era apreciat de Iftime și înainte!

La FC Botoșani a fost om de bază. A jcuat 44 de meciuri, reușind să marcheze și un gol. Ultimul joc oficial în care a jucat Dimitrov pentru U Cluj a fost în victoria cu Sepsi, scor 1-0, din 9 octombrie 2023.

În perioada în care Dimitrov juca pentru FC Botoșani, Valeriu Iftime era unul dintre cei mai mari fani ai apărătorului, pe care-l lăuda ori de câte ori avea ocazia.

„Dimitrov este unul din cei mai buni fundaşi dreapta din România. La ce curaj are. Este pentru prima dată când Andrei Patache are cu adevărat un concurent. De şapte-opt ani toţi antrenorii i-au căutat un înlocuitor. Acum are un adversar pe post extraordinar de competent”, declara Valeriu Iftime în anul 2016.

FC Botoșani a făcut mai multe transferuri pentru a rămâne în Superliga!

Radoslav Dimitrov a mai jucat de-a lungul carierei pentru Litex, Montana, Sportist Svoge, Slavia Sofia, Levski Sofia, .

, însă în această iarnă i-a adus pe Enzo Lopez, Daniel Celea, Zoran Mitrov și Juan Cruz Kaprof. Tot la începutul acestui an a semnat și Bogdan Andone cu moldovenii, pe care speră să-i salveze de la retrogradare.