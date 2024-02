A sesizat o problemă după CFR Cluj – Rapid 0-1: ”Se contrazic. Poate n-au înţeles”

, golul fiind marcat de , fostul jucător al ardelenilor. Cu această victorie, Rapid se apropie de liderul FCSB, la 6 puncte, elevii lui Charalambous având un meci mai puțin disputat.

CFR Cluj – Rapid 0-1, analizat în direct: ”Poate n-au înţeles jucătorii ce le cere Adi Mutu”

Ovidiu Herea, fost jucător în Giulești, consideră că Rapid a câștigat meritat partida de la Cluj și crede că jucătorii lui Adrian Mutu nu au înțeles foarte bine ce au de făcut în aceast meci.

”Mutu şi Muhar se contrazic. Mutu zice că le cere jucătorilor să joace rapid, să finalizeze, în timp ce Muhar a zis despre construcţie lentă, să fie răbdători jucătorii, nu să joace fotbal direct. Poate n-au înţeles jucătorii ce le cere Adi Mutu. Atunci când trebuie să revii pe tabelă trebuie să fi direct pe poartă.

E o victorie meritată şi mare, foarte mare. La cum am văzut Rapid în primele jocuri aveam o temere faţă de acest meci, dar victoriile aduc victorii şi e adevărată acea vorbă”, a declarat Ovidiu Herea.

Mutu trece repede peste CFR Cluj – Rapid 0-1: ”Nu mă afectează!”

La finalul înfruntării din Gruia, și crede că elevii săi trebuie au de învățat din eșecul cu Rapid.

”Am stat în jumătatea lor, dar trebuia să facem mult mai mult. Nu mă afectează înfrângerea, nu trebuie să facem capăt de țară din asta, important e să învățăm din asta, să ridicăm capul din pământ și să mergem mai departe.

Am fost cam lenți, Rapidul a luptat, a stat în defensivă, nu ne-am creat destule șanse. În ambele meciurile ale mele la CFR rezervele au ajutat, in această seară nu am reușit. Golul a fost unul norocos”, a declarat Adrian Mutu.

Săpunaru și Onea s-au accidentat în meciul CFR Cluj – Rapid 0-1

Cristian Săpunaru a ieșit accidentat în minutul 16 al înfruntării, după un duel cu Bîrligea. Fotbalistul lui CFR Cluj l-a doborât pe căpitanul giuleștenilor, obligându-l să ceară schimbare după ce a resimțit dureri la ceafă.

În repiza secundă, în minutul 53, Răzvan Onea a resimțit dureri musculare și a cerut schimbarea. În locul lui, Cristiano Bergodi l-a trimis în teren pe Braun.