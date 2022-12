A supravieţuit pericolelor din deşert, dar a trăit mari emoţii pe şoselele din România. Primul român participant la Raliul Dakar, implicat într-un accident în a doua zi de Crăciun

Luni, în a doua zi de Crăciun, preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Romeo Dunca, care a avut loc, luni seara, pe DN6.

Romeo Dunca, actual președinte al CJ Caraș-Severin, implicat într-un accident rutier

Din informațiile oferite de presa locală, totul s-a întâmplat pe raza localităţii Constantin Daicoviciu.

ADVERTISEMENT

Răspunderea pentru acest accident îi revine șoferului unui TIR care se afla în spatele mașinii lui Dunca. Acesta nu a păstrat distanţa regulamentară şi a lovit vehiculul 4×4 în care se afla președintele Consiliului Județean, scrie .

Romeo Dunca a avut o primă reacție după acest nefericit eveniment rutier. Șeful CJ Caraș-Severin spune că accidentul produs luni seara nu s-a soldat cu victime.

ADVERTISEMENT

Au fost în schimb pagube materiale. Vehiculul condus de politician, un Touareg, a fost grav avariat.

Dunca a avut puterea să glumească după acest accident și a spus că, la testarea cu aparatul etilotest, mirosea doar a cârnați, ”spre dezamăgirea unora”.

ADVERTISEMENT

”Toată lumea e bine, Consiliul Județean se va alege cu un Touareg nou de pe urma asigurării TIR-ului care m-a lovit. Eu nu am lovit mașina din față, eu am oprit în spatele ei. TIR-ul a intrat în mine și m-a împins în mașina din față. Eu nu am avut nicio vină. Culpa e doar a șoferului de TIR, care mi-a și dat asigurarea lui pentru suportarea cheltuielilor.

Nu am fost proiectat în șanț, am tras mașina acolo, să nu blocăm traficul, accidentul nostru nefiind cu victime. Am fost testat și pentru alcool, și pentru droguri, dar spre dezamăgirea unora rezultatul a fost zero la ambele. Miroseam doar a cârnați!”, a spus Dunca, pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Romeo Dunca, primul român participant la Raliul Dakar

Situațiile extreme nu sunt ceva nou pentru șeful CJ Caraș-Severin. În 2005, Romeo Dunca a participat la raliul Paris-Dakar. Acesta a participat în expediție pe vârful Manaslu din Himalaya, la 8.156 de metri, într-o experiență de 26 de zile.

ADVERTISEMENT

Apoi, în 2017, acesta . S-a prăbușit în Muntele Mic, din Caraș Severin, chiar cu aparatul de zbor pe care îl pilota.

Romeo Dunca a scăpat fără răni, dar elicopterul de mici dimensiuni a fost distrus în totalitate. Elicoperul s-a prăbușit din cauza vântului puternic.