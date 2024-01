A venit tocmai din Maroc și a rămas impresionată de România! Ce spune de țara noastră, în timp ce cântă și operează

El Akkaf Laila a venit în România pentru a face medicină. S-a îndrăgostit de țara noastră, ne-a învățat limba la perfecție și, acum, visează doar să devină chirurg. Între timp, își urmează cu încăpățânare și celălalt vis: cel de a deveni o artistă celebră.

Medicul venit din Marco pentru a face carieră în România

El Akkaf Laila are 27 de ani și, de aproape 10 ani s-a stabilit în România. Și nu mai vrea să plece, s-a îndrăgostit de țara noastră. Medic de meserie, ea este mezina familiei, având o soră și un frate mai mare, Laila ascunde un mare secret.

Visul este să cânte, să devină un adevărat star în muzica internațională. Știe, deja, să cânte la pian și al alte instrumente muzicale, dar și din voce. Ba chiar are și nenumărate premii.

În exclusivitate pentru FANATIK, ea a vorbit despre muzică, medicină și viața în România. Și, spune ea, a renunțat chiar și la șansa de a-și face rezidențiatul în Germania pentru ca, acum, să se pregătească să devină chirurg de medicină generală și internă.

A câștigat, în Maroc, nenumărate premii în muzică

De când pasiunea pentru muzică?

– Tatăl meu fiind artist muzician și compozitor, m-am născut cu instrumentele peste tot acasă, pe pereți ca decor sau pe hol. Avem instrumente diferite care provin de pe toate continente, tatăl meu este un mare colecționar de instrumente muzicale. La vârsta de 3 ani am început deja cu lecțiile de pian cu tatăl meu. El m-a învățat totul acasă până la vârstă de 6 ani la care am putut să mă înscriu oficial la școală de muzică națională. Asta pe lângă școală de învățământ normală.

La ce instrumente cânți?

– Pianul fiind baza, m-a ajutat foarte mult să învăț să cânt ușor și singură la alte instrumente. Știu să când la chitară, tobe și multe alte instrumente.

Înțeleg că ai luat nenumărate premii…

– Am luat de 3 ori locul 1 la concursuri internaționale de pian. De 17 ori am câștigat locul 1 la concursuri naționale de pian, și de 3 ori locul 1 la concursuri de talent unde am cântat cu pian / chitară și voce.

”Voiam să fiu mai mult decât o cântăreață”

De unde pasiunea pentru medicină?

– De mică voiam să fiu doctor. Nu mi-a fost niciodată frică de sânge. Nu am pe nimeni doctor în familie, sunt prima în acesta meserie, fiindcă toată familia tatălui meu sunt artiști. Pe vremuri, am avut o trupa muzicală compusă din verișori mei, care sunt copiii fraților tatălui meu, care la rândul lui are până azi trupa muzicală cu frații lui cu care face concerte peste tot în lume. Acum, că să răspund la întrebare, când eram mică, în Maroc, eram cunoscută, apăream mereu la televizor, însă simțeam că ceva îmi lipsește.

Voiam să fiu mai mult decât o cântăreață. Am fost și impresionată mult de care aveau la un moment dat o dublă carieră. De exemplu, Souad Massi, o artistă din Algeria, și care a fost și arhitect pe lângă cariera sa muzicală. Am trăit mereu în două lumi: prima era artă și a doua era știința. Dacă muncesc ca chirurg sau nu, o să fie alegerea mea. Titlul de chirurg sau artist o să fie întotdeauna cu mine, indiferent pe ce cale mă duc. Medicina este unul din visele mele și o să mă duc până la capăt cu acest vis. Cum zic mereu, o să fac ambele pasiuni mele până nu o să mai pot să le mai fac împreună, adică până momentul în care o să trebuiască să aleg ori medicină, ori muzică.

”Am tot căutat o țară unde pot să studiez medicina în limba franceză”

Cum ai luat decizia de a veni un România?

– Am tot căutat o țară unde pot să studiez medicina în limba franceză, dar unde limba oficială nu este franceza, ca să pot să învăț o limbă străină nouă. Iubesc limbile străine și până azi vorbesc 5, în afară de limba mea maternă, care este dialectul Marocan Darija. Și cum spun mereu, muzică este a 6-a limbă pe care o vorbesc.

De când ești venită în România?

– Am ajuns prima oară în 2014, deci de aproximativ 9 ani și jumătate.

Ce specialitate medicală vrei să practici când vei termină rezidențiatul?

– Acum sunt medic rezident la chirurgie generală / viscerală. După ce termin rezidențiatul o să fiu medic chirurg Specialist în chirurgie internă / generală. Și aș vreau să menționez că mentorul meu domnul Dr. Dima Augustin este înțelegător, pentru că mă susține enorm în cea ce fac eu pe lângă medicină, adică artă și muzică. Face tot ce poate ca să îmi lase drumul ușor de urmărit și mai ales ca să pot să îmi găsesc echilibru între medicină și muzică.

Vrei să continui cu muzica? Ce planuri de viitor ai cu muzica?

– Dacă trebuie să răspund cu sinceritate la această întrebare, îmi doresc din sufletul să fiu un star. Vreau să fiu , ca să pot să împărtășesc bucuria muzicii cu lumea întreagă. Știu că pentru asta o să trebuiască într-o zi să aleg între medicină și muzică, dar dacă reușesc să obțin o carieră muzicală internațională adevărată, sigur voi alege muzica. Cu singură condiție de a fi chirurg specialist prima oară.

”Nu vreau să îmi las destinul în mâinile norocului”

Cum se împacă muzică cu medicina?

– Cum am spus mai devreme, chirurgia a fost mereu unul dintre țelurile mele. Mereu îmi ziceam că o să fiu chirurg și apoi vedem. Nu pot să știu ce îmi ascunde viitorul. Nu vreau să îmi las destinul în mâinile norocului. Mi-am pus de multe ori o întrebare când eram artistă în Maroc: și dacă îmi pierd vocea într-o zi sau destinul vieții mele decide altfel și nu o să pot în continuare să fiu artista cunoscută? Ce altceva poate să îmi da aceeași fericire și satisfacție? Așa ca medicina și chirurgia a fost răspunsul. De când sunt doctor nu îmi fac nicio grijă și urmăresc drumul meu de carieră muzicală cu pași calculați.

Ce îți place cel mai mult în România?

– Întrebarea trebuie să fie ce nu îmi place în România, pentru că pur și simplu sunt îndrăgostită de țară asta. Nu am putut să o părăsesc ca să fac rezidențiatul în Germania ca și colegii mei din facultate. Asta deși am luat un an de pauză că să mă pregătesc să mă duc acolo, dar iubirea mea pentru România m-a atras înapoi. Am decis să stau aici încă câțiva ani până devin specialist. Cine știe, poate rămân aici și după.