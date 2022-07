Abia transferat la Nice, Rareș Ilie și-a stabilit următorul pas: ”Vreau să ajung cât mai sus. Poate chiar la PSG”

Deși suma acestei tranzacții nu a fost făcută publică, se vorbește de plus bonusuri de performanță.

Rareș Ilie a plecat în Franța după transferul la Nice

La o zi după ce co-acționarul Rapidului, Victor Angelescu, a confirmat transferul lui Rareș Ilie la Nice, fotbalistul de 19 ani și-a făcut bagajele și a plecat în Franța. La plecare, jucătorul a vorbit despre visurile sale.

Întrebat dacă este nerăbdător să întâlnească superstaruri de nivelul lui Lionel Messi, Neymar sau Kylian Mbappe, mijlocașul român a spus că visează ca într-o zi să fie coleg cu ei la PSG.

”Nu cred că pot să mă plâng de acest fapt. Sunt unii dintre cei mai buni fotbaliști din lume. Sper să fiu alături de ei pe teren. Cât mai sus vreau să ajung. Poate chiar la PSG. Totdeauna trebuie să îmi doresc cât mai mult. Merg să îmi câștig locul la Nice, nu va fi ușor, apoi țintesc cât mai sus”, a declarat Rareș Ilie.

Visa să plece în fotbalul mare

Rareș Ilie, care intră pe o de jucători români care au evoluat la nivel înalt în Ligue 1, a dezvăluit că nu visa să plece de la Rapid în această vară, însă se aștepta ca la un moment să se plătească o sumă importantă de bani pentru el.

”După atât timp petrecut în București, vine și această schimbare. Familia va fi lângă mine și acolo. Eu cred că sunt pregătit. Merg acolo să dovedesc. Pentru asta m-am apucat de fotbal. Nu mi-e teamă. E normal ca lumea să aibă îndoieli. Avem atâtea exemple care nu au reușit, dar eu m-am apucat de fotbal să joc în străinătate, nu să joc la nesfârșit în România.

Am citit câteva chestii despre Nice, am văzut orașul. Acum o să îl rog pe tata să se uite unde e baza. El va sta cu mine în primele 6 luni. Nu mă așteptam chiar acum. Mă așteptam ca la un moment dat să fie o sumă importantă de bani pentru mine, dar nu vara asta. Despărțirea a fost emoționantă. La Rapid am debutat la seniori, aici am marcat prima dată”, a spus el.

Cum a aflat de transferul la Nice

Mijlocașul de 19 ani a explicat că cel care i-a dat vestea transferului a fost tatăl său și a mărturisit că Virgil Drăghia și Cristi Săpunaru, care știau că va pleca la Nice, râdeau în hohote de el.

”Chiar nu mă așteptam. Nu am știut, am fost concentrat pe ce aveam de făcut la Rapid. Tatăl meu m-a anunțat, el s-a ocupat. A fost un șoc. Eu eram cu Drăghia și cu Săpunaru în mașină. Ei știau și râdeau amândoi de mine. Nici nu știam cum să reacționez. Tata m-a sunat, mi-a zis că trebuie să ne grăbim și să plecăm”, a afirmat Rareș Ilie.