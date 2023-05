Absență de ultimă oră înainte de CFR Cluj – Universitatea Craiova! Eugen Neagoe a pierdut un titular pentru derby. Exclusiv

Eugen Neagoe are bătăi de cap serioase pentru postul de fundaș stânga înaintea derby-ului din Gruia, care este programat duminică, de la ora 21:00. După Nicușor Bancu și Bogdan Vătăjelu, FANATIK a aflat că Basilio Ndong s-a accidentat la antrenamente și este posibil să rateze confruntarea cu campioana României.

Blestemul fundașului stânga la Universitatea Craiova! Absență de ultimă oră pentru olteni înaintea derby-ului cu CFR Cluj

Universitatea Craiova merge la CFR Cluj cu gândul la cele trei puncte și poziția a treia din clasamentul din SuperLiga, așa cum a anunțat înaintea derby-ului. Tehnicianul „alb-albaștrilor” vrea să se revanșe față de suporteri, după înfrângerea cu FCSB, scor 1-2.

Eugen Neagoe are o misiune dificilă pentru alcătuirea primului „11” la derby-ul cu CFR Cluj, din cauza unei absențe de ultimă oră din tabăra oltenilor. FANATIK a aflat în exclusivitate că Basilio Ndong s-a accidentat în timpului unei ședințe de pregătire și poate rata confruntarea.

Astfel, Eugen Neagoe nu are niciun fundaș stânga de meserie pentru derby-ul din Ardeal. În acest sezon din SuperLiga, Universitatea Craiova i-a pierdut pe Nicușor Bancu și Bogdan Vătăjelu, ambii fiind indisponibili până la sfârșitul ediției de campionat.

„Geană” este nevoit să improvizeze în defensiva „alb-albaștrilor”, iar astfel pot apărea doi dintre fundașii centrali de picior stânga pe care îi are la dispoziție. Bogdan Mitrea sau Juraj Badelj pot profita de absența lui Basilio Ndong și să își facă apariția în formula de start aleasă de Eugen Neagoe pentru derby.

Accidentarea lui Basilio Ndong îi dă peste cap calculele lui Eugen Neagoe, deoarece internaționalul din Guineea Ecuatorială este jucător de bază la formația din Bănie. Fundașul nu a ratat nicio partidă din partea a doua a campionatului în tricoul Universității Craiova, transferul acestuia fiind anunțat în exclusivitate de FANATIK.

Oltenii anunță înainte de derby-ul CFR Cluj – Universitatea Craiova: „Se joacă pentru cupele europene”

a care speră la calificarea în cupele europene. Pavel Badea a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că oltenii trebuie să câștige cele trei puncte pe stadionul din Gruia.

„Este un meci extrem de important atât pentru unii, cât și pentru alții. Câștigând cele trei puncte cu CFR Cluj își păstrezi șanse mari pentru calificarea în preliminariile cupelor europene, obiectiv pe care îl ai. În momentul acesta este foarte important să îți îndeplinești obiectivul.

Nu există o echipă din campionat care să fie favorită cu CFR Cluj, indiferent de situația actuală. Sunt într-o scădere de formă din cauza accidentărilor, îmbătrânirii unora dintre jucători, dar au un antrenor extrem de competitiv cu jucători care au personalitate și vor să demonstreze.

Se joacă pentru un loc în cupele europene, trei puncte sunt o mare obțiune pentru îndeplinirea obiectivului. În urma ultimelor jocuri am merita să fim pe podium, am fost peste FCSB și am jucat bine cu Rapid și Sepsi, deci sunt jocuri care arată că schimbarea produsă de Eugen Neagoe este de bun augur”, a spus Pavel Badea.