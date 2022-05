Acasă la Bebe Cotimanis. Cum arată vila actorului din Argeș și ce spune despre Nicoleta Luciu

Bebe Cotimanis locuiește acum la țară, într-o comună din Argeș, unde s-a retras alături de partenera lui de viață din ultimii patru ani.

Cum arată casa lui Bebe Cotimanis. Actorul locuiește la țară, în Argeș

Bebe Cotimanis stă într-o vilă aflată în județul Argeș, în comuna Bogați, sat Glîmbocelu. Actorul se declară mulțumit de locuința sa și spune că este fericit.

Acesta a fost vizitat de , alături de care a jucat în faimoasa telenovelă Lacrimi de iubire, care a avut un mare succes la acea vreme. Toată întâlnirea lor a fost transmisă pe Youtube, în cadrul podcastului lui Lucian Viziru.

„Se spune că aici sunt cei mai gosposari oameni din Argeș, așa că sunt fericit”, a mărturisit actorul.

locuiește alături de Iulia Dumitru, iubita lui, cu care împarte bune și rele. Aceasta este actriță la rândul său, așa că pot vorbi împreună despre spectacole, dar nu numai.

a dezvăluit că joacă alături de partenera lui de viață.

„Iulia Dumitru este partenera mea de viață de vro 4 ani. Ne simțim foarte bine împreună. Totodeauna m-am temut să stau lângă o actriță. E o chestie dificilă. Jucăm împreună.

De regulă vii acasă și zici: Am avut spectacol, am venit acasă, mamă! Dar ea răspunde: Am avut și eu, nu știu dacă ți-ai dat seama”, a povestit Bebe Cotimanis despre iubita lui.

Ce declară Bebe Cotimanis despre Nicoleta Luciu

În timp ce depănau amintiri de acum 20 de ani, când jucau în cele mai faimoase telenovele de la acea vreme, Bebe Cotimanis a mărturisit cine l-a impresionat cel mai mult.

Pe lângă prestația lui Lucian Viziru, pe care l-a lăudat, Nicoleta Luciu a fost cea care l-a uimit pe Bebe Cotimanis.

Actrița care a dispărut acum din viața publică a fost apreciată de actor, și, mai mult, acesta a spus că niciuna nu ar fi putut juca cum a făcut-o Nicoleta Luciu în Inimă de țigan.

„Nicoleta Luciu a făcut un rol în Inimă de țigan, nu îl făcea nicio actriță din România și i-am spus asta Nicoletei. Apăruse o actriță mare lângă ea și se făcea așa și nu își mai vedea de rol”, a spus actorul.