Accident grav în Timiș. Un microbuz și o mașină s-au ciocnit violent, a fost solicitat elicopterul SMURD

Accident grav în Timiș, marți după-amiază, în care au fost implicate o mașină și un microbuz. Cele două vehicule s-au ciocnit violent, iar în urma impactului există oameni răniți. La fața locului a fost solicitată intervenția elicopterului SMURD.

Accident grav în Timiș. Un microbuz este implicat

Evenimentul rutier s-a produs în localitatea Sânandrei, lângă municipiul Timișoara, pe drumul care duce spre Dudeștii Noi. În microbuz se aflau șase oameni, iar în autoturism, marca BMW, era doar șoferul, în vârstă de 19 ani.

Din primele informații, trei persoane au fost rănite. Este vorba despre un pasager, în vârstă de 27 de ani, aflat în mijlocul de transport în comun și de cei doi șoferi. Starea unuia dintre aceștia este gravă, fiind nevoie de intervenția de urgență a unui elicopter SMURD.

La fața locului au ajuns pompierii cu un echipaj de descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă, dar și două ambulanțe SMURD. Alte două echipaje SAJ au sosit în sprijin, iar ulterior a fost solicitat și elicopterul SMURD.

Conform reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Timiș, cele trei victime sunt conștiente, fiind transportate la o unitate medicală. Oamenii legii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Momentan, nu se știe cu exactitate cum s-a produs accidentul rutier.

„Un barbat a condus un microbuz pe strada Sfantul Andrei din localitatea Sanandrei dinspre Satchinez inspre municipiul Timișoara, iar la intersectie cu strada Primaverii a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un tanar in varsta de 19 ani.

In urma impactului au rezultat 3 victime, respectiv ambii soferi si un barbat in varsta de 27 de ani, pasager in microbuz, care au fost transportati la spital în vederea acordarii de ingrijiri medicale”, a anunțat IPJ Timiș.

O femeie a fost spulberată de o mașină, în Maramureș

, marți dimineață, în Maramureș. de 30 de ani. Din păcate, Alina, mamă a doi copii nu a avut nicio șansă, fiind declarată decedată la fața locului.

Se pare că femeia se afla pe marginea drumului, deplasându-se spre stația de autobuz. Ea plecase spre locul de muncă atunci când a fost spulberată de autoturism. În urma testării cu aparatele etilotest și drugtest, a reieșit că șoferul nu se afla sub influența substanțelor.