Acestea sunt cele mai misterioase statui din lume. Originea lor dă bătăi de cap cercetătorilor

Acestea sunt cele mai misterioase statui din lume. lor dă bătăi de cap cercetătorilor. Se află pe o insulă joasă și plată din Oceanul Pacific, la 3.760 de kilometri de coasta Americii de Sud, fiind un loc foarte izolat.

Ele sunt cele mai enigmatice de pe pământ. Proveniența acestora este un adevărat mister pentru oamenii de știință care le-au observat pentru prima oară în anul 1722 când trei corăbii sub comanda căpitanului olandez Jacob Roggevee au ajuns aici.

Mai exact, este vorba de Insula Paștelui care la momentul respectiv era locuită de un popor numit Rapa Nui. Însă nu regiunea este cea care i-a impresionat pe navigatori, ci statuile uriașe de piatră împrăștiate de-a lungul coastei.

Aceste monumente uriașe pot fi găsite inclusiv în interiorul insulei care are o suprafață de 171 de kilometri pătrați. Sunt numite Moai și sunt în jur de 1.000 pe întreaga suprafață a Insulei Paștelui din Oceanul Pacific.

Statuile uriașe au o înălțime de 10 – 12 metri și cântăresc aproximativ 80 de tone. Unele stau pe altare mari, numite ahu, făcute din plăci de bazalt. Aproape toate statuile au capetele mari în raport cu dimensiunile trupurilor.

Mai mult decât atât, pe piatra din care sunt ridicate se află gravată o scriere hieroglifică, cunoscută sub numele de rongo-rongo, dar și desene gravate pe baza sculpturilor. Scrierea nu a fost încă descifrată până la ora actuală.

În jurul acestor statui domnește un mare mister pentru că nimeni nu știe cu exactitate care este originea lor. Multă vreme oamenii de știință au crezut că au fost ridicate în onoarea strămoșilor și că fac parte dintr-un ritual.

Pe de altă parte, navigatorii europeni nu au înțeles cum a reușit populația săracă și puțină a insulei să le ridice. Acest mare semn de întrebare a fost ridicat și de faimosul explorator englez James Cook în anul 1774. Căpitanul și-a exprimat admirația față de oamenii care au ridicat monumentele.

„Cu greu putem concepe cum au putut acești locuitori ai insulei să realizeze astfel de statui și, mai ales, să așeze uriașele blocuri cilindrice de piatră în vârful capetelor lor”, a spus James Cook, scrie .

Ce cred oamenii de știință despre statuile Moai

Oamenii de știință din întreaga lume au analizat statuile Moai de pe Insula Paștelui. Mulți cred că locul are o importanță spirituală deosebită pentru polinezieni pentru că aici ar fi „Centrul Pământului”. Alții consideră că aici este granița între lumea viilor și cea a morților.

În plus, o echipă de la Universitatea Binghamton din New York, condusă de profesorul Carl Lipo, are o cu totul altă ipoteză. Americanii sunt de părere că statuile au fost construite pentru a semnaliza resursele de pe insulă, în mod deosebit apă proaspătă.

Acolo s-ar afla izvoare care curg prin anumite ”tuburi” magmatice subterane direct în ocean, iar localnicii cunosc cu precizie unde se află acestea pentru a săpa după apă. Așa ar fi apărut aceste construcții uriașe.

O contribuție majoră a avut-o britanica Katherine Routledge (1866-1935), una dintre primele femei care a absolvit arheologia la Oxford. A ajuns în Insula Paștelui alături de soțul său, William Routledge, pe 29 martie 1914. A excavat și analizat statuile Moai, altarele și platformele din piatră.

De asemenea, a vorbit cu foarte mulți băștinași și a adunat în caietele sale o mulțime de informații despre mituri și legende străvechi. A ajuns și la cariera din craterul vulcanului Rano-Raraku, de unde s-a extras roca folosită pentru statui.

Aici a descoperit un număr mare de sculpturi, aproximativ 394. Multe dintre ele erau neterminate sau pe jumătate îngropate. Nimeni nu știe motivul real pentru care locuitorii au abandonat totul, inclusiv uneltele.