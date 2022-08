Actrița Alexandra Velniciuc, contre cu soțul ei în fața lui Măruță: ”Minte! Nu e adevărat!”

Actrița Alexandra Velniciuc a vorbit despre decizia ei și a soțului său, Șerban Puiu, de a nu face copii. Și, chiar dacă se iubesc enorm, iar alte impedimente nu au fost, motivațiile pe care le-au avut în hotărârea lor de a nu deveni părinți, i-au făcut pe cei doi soți să se contrazică în podcastul lui Cătălin Măruță.

Actrița Alexandra Velniciuc a vorbit în despre decizia cu privire la copii. Și, susține ea, nici măcar nu regretă această hotărâre. ”Eu mă felicit că nu suntem părinți!”, spune Alexandra Velniciun în emisiunea vedetei de la Pro TV.

Doar că, în acel moment, aflat lângă ea, soțul actriței, Șerban Puiu i-a replicat imediat. Și, a dezvăluit el, în ciuda bravadei actriței, regretele care o încearcă pe Alexandra Velniciuc sunt uriașe.

”Ba nu, minte! Nu e adevărat! Ea suferă enorm că nu e părinte”, a spus soțul Alexandrei Velniciuc, timp în care actriță susținea, sus și tare, că de fapt este mai mult decât împăcată cu respectiva decizie luată în urmă cu mulți ani.

”Nu sufăr, mai ales în lumea în care trăim. A fost o opțiune de viață până la urmă. Dacă aș sta să fac o anamneză a mea și a copilăriei mele, motivul pentru care nu am copil acum este pentru că mi-a fost permanent frică să nu crească așa cum am crescut eu, neînsemnând că am avut o copilărie grea.

Nu avea cine să îl crească, iar eu bonă nu accept”, insista asupra variantei sale actrița Alexandra Velniciuc în podcastul lui Cătălin Măruță. Și, parcă pentru a mai ”drege busuiocul”, Șerban Puiu a dezvăluit că și el a susținut decizia actriței.

Alexandra Velniciuc și Șerban Puiu ar fi fost prea exigenți, ca părinți

Șerban Puiu, soțul actriței Alexandra Velniciuc, a explicat că decizia de a nu face copii atunci când ar fi fost posibil este una bună măcar dintr-un punct de vedere. Mai exact, susține el, ar fi fost niște părinți foarte dificil, foarte exigenți, pentru copiii pe care i-ar fi avut.

“Ea mi-a protejat și un fel de egoism al meu. Și eu și ea, deși niciunul nu recunoaște, suntem extrem de critici. Imaginează-ți un copil cu doi părinți așa, l-am fi devorat. Exigențele noastre ar fi fost atât de mari, încât nu știu dacă copilul ar fi făcut față.

Ne-am fi dat, oricum, seama că suntem niște idioți. Ce știu azi e că îmi pare rău nu că nu am eu un copil, ci că nu are ea. Ea și-ar fi dorit și o văd clar că ar fi fost o mamă extraordinară. Eu sunt mai egoist, dar ea l-ar fi crescut și singură. Nu e bine că nu avem copii, e o eroare și a mea și nu e bine ce am făcut. Vom regreta, dar o facem deja”, mai explică Șerban Puiu.

Alexandra Velniciuc, marcată de traumele din copilărie

Chiar dacă nu a insistat prea mult pe seama copilăriei sale, pe care le-a trăit, despre cum a fost abandonată de propria mamă și cum s-a descurcat după aceea.

”Am înțeles că așa trebuia să se întâmple și acum am o relație foarte frumoasă cu maică-mea. Îi mulțumesc că a plecat, ea nici nu și-a dat seama ce bine mi-a făcut plecând. (…) Am convingerea că aș fi fost o răsfățată, o răzgâiată, căreia nu i-ar fi lipsit nimic, care considera poate că totul i se cuvine, așa cum fac mulți în ziua de azi.

Eu am muncit pentru fiecare milimetru pe care l-am câștigat în viață, nu numai în profesie, în tot ce am făcut până acum, eu am muncit!”, povestea, pentru FANATIK, în copilărie în lipsa mamei sale, plecate din România în Italia.