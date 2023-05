Actrița Andreea Hristu, noi declarații despre agresorul din Cișmigiu: “A intrat în legătură cu alte două fete”

Andreea Hristu a fost atacată de un bărbat în parcul Cișmigiu. Actrița a dezvăluit într-o postare pe contul personal de socializare că acesta a lovit-o și că nimeni nu ar fi intervenit, deși în apropiere mai erau și alți bărbați.

Andreea Hriscu, noi dezvăluiri despre atacul din parcul Cișmigiu

La puțin timp după tragicul incident, actrița vine cu noi detalii. Andreea Hriscu spune în continuare că regretă cele întâmplate, însă consideră că discuția poate fi abordată din două perspective. Una dintre ele este rolul societății civile, iar cealaltă intervenția autorităților.

Andreea Hriscu consideră că intervenția autorităților joacă un rol esențial.

Chiar și așa, ea recunoaște că nu de puține ori, finalul nu este atât de fericit. Andreea Hriscu încearcă însă să aibă încredere în continuare în autorități și speră că va fi făcută dreptate atât în cazul ei, cât și în alte cazuri.

”În cazul meu, poliția a intervenit rapid, l-au și prins pe agresor și a fost dus la secție. Dar nu asta se întâmplă tot timpul. Trăim într-o țară liberă și individul este liber să-și spună punctul de vedere. Cu siguranță organele abilitate vor decide și vor face dreptate”, a spus Andreea Hristu la Antena 3 CNN.

Agresorul din Cișmigiu a intrat în contact cu alte două fete

Actrița spune însă că după întreg incidentul din Cișmigiu, agresorul a intrat în contact cu alte două fete. Sub ochii ei, bărbatul se apropia de ele, iar atunci, Andreea Hriscu a dat și

În opinia ei, un astfel de comportament este unul cu adevărat anormal. A trăit un adevărat șoc după toate cele întâmplate și consideră revoltător întregul caz. De asemenea, ea recunoaște că pentru moment a simțit că nici nu poate să reacționeze.

“Individul a rămas în parc și sub ochii mei a intrat în legătură cu alte două fete care erau pe marginea lacului, moment în care am sunat pentru a doua oară la 112 și am urgentat venirea echipajului de poliție. Eu am sunat la 112 în urma unei agresiuni verbale, care ea însăși este o agresiune.

Pe mine, pentru faptul că a îndrăznit să mă agreseze fizic m-a pus într-o stare de șoc, moment în care eu nu am mai putut reacționa și doar m-am apărat la agresiunea lui și ulterior la lovirea directă cu propria mea plasă de cărți. Este cutremurător și revoltător“, a mai spus actrița Andreea Hristu.