„Acum mi-am dat seama cât a suferit Gică Hagi, cât orgoliu are”. Reacția care l-a impresionat pe Horia Ivanovici: „Cel mai tare block-buster”

iar lumea fotbalului se întreabă acum dacă „Regele” are puterea să detoneze o nouă bombă în SuperLiga. Poate aduce din nou titlul la malul mării, pentru al doilea an consecutiv, chiar dacă distanța de liderul FCSB este de 10 puncte?

Horia Ivanovici, impresionat de reacția de orgoliu a lui Gică Hagi

Că Hagi încă se gândește la titlu nu e niciun dubiu. A avut întotdeauna un spirit de învingător, nu a abandonat lupta niciodată, iar cel mai bine a demonstrat-o cu care a exclus Farul dintre echipele care se pot lupta cu FCSB la campionat.

Răbufnirea lui Hagi l-a impresionat însă, dintr-un anumit punct de vedere, pe Horia Ivanovici, moderatorul emisiune pe care o puteți viziona LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30. El crede că ultimele declarații ale „Regelui” arată cât de mult a suferit în acest campionat și ascund o dorință „nebună” de a se încorona din nou campion în SuperLiga.

„După părerea mea, este exagetară intervenția pe care Gică Hagi a avut-o cu Mihai Rotaru. Acum, fiecare e liber să-și exprime un punct de vedere. În opinia lui Rotaru, nu i-a văzut pe Hagi și pe Farul, din punct de vedere al punctelor, acolo, în lupta la titlu. Mi s-a părut că a exagerat Gică puțin cu push-ul ăsta pe care l-a făcut.

Însă, push-ul ăsta vine din orgoliul lui Hagi. Acum mi-am dat seama cu adevărat, după declarațiile astea și după atacul ăsta la Rotaru venit oarecum așa din senin, mai ales că nu se vorbea despre meciul echipei lui, nici măcar nu jucase cu Rotaru, cât a suferit Gică în acest an.

Nu cât a suferit… Cât a strâns din dinți, cât a scrâșnit din dinți. Câte momente în care s-a simțit foarte rău din punct de vedere fotbalistic, poate chiar umilit la un moment dat. Nu neapărat el personal, ci echipa. Pentru că echipa a jucat rău.

Ei, orgoliul ăsta și dorința asta nu pot decât să te ducă înainte. Nu știu acum ce șanse are cu adevărat Farul ca să câștige campionatul. O să vedem… Meciul următor joacă împotriva liderului FCSB. Dacă bat liderul, atunci lucrurile devin chiar interesante”, și-a început Horia Ivanovici discursul-manifest la FANATIK SUPERLIGA, emisiune ce poate fi urmărită în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30.

Horia Ivanovici, reverență în fața lui Gică Hagi: „Jos pălăria!”

Moderatorul FANATIK SUPERLIGA e de părere că Gică Hagi trebuie să fie un real exemplu pentru toți cei implicați în fotbalul românesc, iar pentru modul cum își învață jucătorii să se comporte ca adevărați campioni nu avem decât varianta să ne scoatem pălăria în fața sa.

„În momentul în care ai un antrenor ca Hagi, care are acest orgoliu, care are această ambiție, care vede o declarație ce nu i se pare în regulă și are impresia că atentează la tot ce a construit, la imaginea de campion pe care el o tot proiectează, nu poți să spui decât «Jos pălăria! Ăsta este drumul!».

Chiar dacă el uneori mai exagerează cu declarațiile. Dar asta arată caracterul unui adevărat campion. Și asta le transmite jucătorilor. Iar Farul din această primă partidă cu Rapidul a arătat că seamănă cu Farul de anul trecut.

Mai mult decât atât, Louis Munteanu a fost extraordianr. Peste Louis Munteanu, mie mi s-au părut pasele mijlocașilor, au fost niște pase realmente geniale. Am observat un Farul periculos și abia aștept să văd cum se va descurca apărarea FCSB-ului și cu Louis Munteanu, și cu pasele lui Grameni, despre care Mihai Stoichiță a spus că este »Mister Pasă»”, a mai spus Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Horia Ivanovici despre posibilitatea ca Farul să devină iar campioană: „Cea mai mare surpriză de la Revoluție încoace”

Moderatorul FANATIK SUPERLIGA e conștient că șansele Farului de a lua din nou titlul în SuperLiga sunt mici în acest moment, însă dacă acestea s-ar materializa vom vorbi despre cea mai mare surpriză fotbalistică din ultimii 25 de ani.

„Deci da, șansele sunt mici, dar nu poți spune că «Regele» nu poate să vină pe turnantă. Ar fi, într-adevăr, cel mai tare block-buster, care să se numească «Întoarcerea triumfală a Regelui», ca Hagi să ia în al doilea an consecutiv campionatul.

După părerea mea, ar fi cea mai mare surpriză de la Revoluție încoace. Mai ales ținând cont de diferența de puncte, de faptul că în sezonul regulat Farul a arătat rău în multe momente.

Dar când e vorba de Hagi, țineți minte!, să vă așteptați la orice… Așa e cu un Rege. Te aștepți la orice! E singurul ce poate provoca această surpriză imensă”, și-a încheiat Horia Ivanovici discursul-eveniment de la FANATIK SUPERLIGA.

VISUL ASCUNS al Regelui!