Acuzat de abuzuri la Insula Iubirii, Radu Vâlcan e apărat de o ispită fierbinte

Radu Vâlcan de la Insula Iubirii este acuzat că s-ar fi comportat îngrozitor cu unii dintre concurenți și cu ispitele din show. Ba chiar, alături de echipa de producție, prezentatorul emisiunii ar fi făcut bullying. În exclusivitate pentru FANATIK, cea mai fierbinte ispită care a trecut pe la Insula Iubirii demontează, punct cu punct, acuzațiile care i-au fost aduse vedetei tv.

Radu Vâlcan, apărat de cea mai fierbinte ispită de la Insula Iubirii

Bianca Roman a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre comportamentul pe care Radu Vâlcan l-ar avea la Insula Iubirii. Și, ne-a spus ea, este convinsă că prezentatorul show-ului nu ar fi făcut lucrurile de care este acuzat. Ba chiar, susține fosta ispită, nu îl vede nici măcar în stare pe Radu Vâlcan să facă așa ceva.

”O spun cu cea mai mare sinceritate: în 21 de zile cât am stat acolo (la Insula Iubirii, n. red.), la fiecare interacțiune pe care am avut-o cu Radu (Vâlcan, n. red.) nu a avut niciun moment în care să se comporte aiurea. Eu nu am cunoscut și nu am întâlnit în 37 de ani de când trăiesc un bărbat atât de fidel și de loial soției sale. Și foarte politicos cu femeile.

Nu cred că e nimic adevărat, cred că sunt niște baliverne. Radu, când am fost eu, nu a vorbit niciodată urât, nu a spus niciun cuvânt care să ne deranjeze. Nu a ieșit niciodată în decor. Eu, dacă auzeam, vociferam imediat, explodam, nu aș fi lăsat lucrurile așa.

El este un om foarte respectuos, chiar extrem de. E adevărat, sezoanele astea… nu le-am prea urmărit, dar… Chiar mă îndoiesc că și-a ieșit din fire, să fi folosit asemenea apelative la adresa unor concurenți sau ispite”, spune frumoasa Bianca Roman despre acuzațiile care i-au fost aduse lui Radu Vâlcan.

Care e cauza scandalului în care e implicat Radu Vâlcan de la Insula Iubirii

și care ar fi motivele pentru care Radu Vâlcan s-a trezit cu asemenea acuzații după Insula Iubirii. Și, acidă din cale afară, fosta ispită care a făcut senzație în show, a indicat felul în care echipa de producție a făcut castingul.

”Până la urma urmei, Radu are și el o soție, o mamă, mă îndoiesc că a judecat așa femeile. Cred că se dorește denigrarea lui, că sunt frustrate unele persoane. Dar, să fim sinceri, ce să te aștepți de la unii dintre cei de acolo? Acum, să mă ierte Dumnezeu, și producția trebuie să își asume anumite reacții din partea unora de nivelul acela.

Adică de la femei de afaceri, femei normale, etc. ai ajuns la să și-o arate. Îți asumi anumite riscuri, niște comportamente, e de înțeles”, mai spus Bianca Roman.

Și, în ciuda scandalului, fosta ispită de la Insula Iubirii îl va susține în continuare pe Radu Vâlcan. Și nu ascunde că îl admiră în mod deosebit. ”Dar, repet, Radu nu cred că a făcut asta. O zic serios, de când îl cunosc, de când îl urmăresc și pe el și pe soția lui (Adela Popescu, n. red.) sunt ca și cuplu ceea ce mi-aș dori eu în viață”, ne-a mai spus Bianca Roman.

Care sunt acuzațiile care i-au fost aduse lui Radu Vâlcan

Conform unui articol , Radu Vâlcan le-ar fi desconsiderat pe concurente și pe ispite. Ba chiar ar fi sugerat că ar fi fost femei cu moravuri ușoare. „Radu ne vorbea urât, ne ridiculiza sau ne jignea indirect destul de des, lucruri care erau tăiate la montaj. Ne făcea să ne simțim ca niște femei proaste și ușoare. M-a întrebat care îmi este tariful pe partida sexuală și dacă 300 de bahți (monedă thailandeză) este suficient pentru mine”, a mărturisit Elena pentru sursa citată.

Pe de altă parte, emisiunea prezentată de Radu Vâlcan a fost în centrul unor controverse cât se poate de serioase de-a lungul timpului. Ba chiar, de curând, CNA a decis să sanționeze Antena 1. Postul a primit cu somație publică pentru scenele interzise minorilor care au fost difuzate la Insula Iubirii.