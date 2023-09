Ce se întâmplă cu cea mai fierbinte ispită de la Insula Iubirii: ”Întorc privirile tuturor”

Bianca Roman are un trup bine sculptat și definit. Pătrățelele de pe abdomen sunt la locul lor, însă drumul până aici nu a fost unul ușor pentru fosta ispită de la Insula Iubirii. În exclusivitate, Bianca Roman a dezvăluit pentru FANATIK care sunt secretele sale. În plus, blondina ne-a dezvăluit și câte intervenții estetice are la activ și cât de des trece pe la cabinetul medicului estetician.

Cum a scăpat Bianca Roman de “colăcei”: “Nu reușeam”

Blondina recunoaște că după naștere , care i-au cam dat bătăi de cap. A rămas cu burtică, de care nu reușea să scape nicicum. Cu ambiție și cu ajutorul tehnologiei, a reușit să aibă un trup perfect. Iar acum, se ferește de anumite alimente și are un stil de viață cât se poate de sănătos.

“Eu acum, fără lipsă de modestie, pot să spun că sunt la apogeul vieții, în ceea ce privește aspectul fizic. Niciodată nu am arătat atât de bine. De când mă știu am făcut sală, însă aveam un complex foarte mare. După ce am născut am rămas cu puțină burtică și șunculițe. Nu puteam să scap de ele cu niciun fel de dietă, nici cu sală. Apoi am descoperit un aparat, pe care l-am introdus și la mine în salon.

Am avut grijă și la alimentație și am reușit să scap de burtică. Alimentația, starea de bine, vacanțele, faptul că sunt o femeie împlinită, toate contribuie la fizicul de care mă bucur zilnic. Eu mi-am făcut un stil de viață, o rutină.

Nu mănânc fast food, fiica mea are voie o dată pe lună, iar atunci mă bucur și eu de 2-3 cartofiori. Nu sar peste micul dejun niciodată, care e diversificat. Nu mănânc prăjit, nu mănânc copios”, a declarat Bianca Roman pentru FANATIK.

Plăcerea vinovată a Biancăi Roman: “Îmi place mult”

Chiar dacă arată impecabil, Bianca tot are o plăcere vinovată căreia îi rezistă cu greu. Cu toate aceste, nu exagerează și nu face din asta un obicei. Iar în ceea ce privește îngrijirea tenului, fosta ispită de la Insula Iubirii

“Eu nici dulciuri nu prea mănânc, dar am totuși o plăcere vinovată. Atunci când ies cu prietenele și vine vorba de desert, mănânc un ecler cu cafea. Asta îmi place cel mai mult. În rest, nu mănânc dulciuri. Am și o rutină de îngrijire a tenului.

Nu dorm niciodată machiată, pun cremă hidratantă, folosesc vitamina C în sezonul rece. Sunt lucruri la îndemâna oricui, nu sunt scumpe deloc, ba chiar și le poate permite orice adolescentă.

Sfatul meu pentru fiecare femeie este ca atunci când nimeni nu crede în ea, să le dovedească contrariul. Așa am făcut și eu. Toată lumea îmi spunea că nu voi reuși să scap de burtică, am zis că eu voi fi țiplă.

Am vrut ca atunci când intru într-o încăpere, să întorc privirile tuturor, bărbat, femeie, nu contează. Procesul nu este unul de azi pe mâine, durează ceva timp. Dar merită, cu puțină ambiție și disciplină, poți reuși”, a mai spus Bianca Roman.

Câte intervenții estetice are Bianca Roman: “Mă gândesc la a patra”

Focoasa blondină mai are un secret, care o ajută să arate foarte bine. Pe lângă disciplină și o alimentație adecvată, Bianca trece și pe la medicul estetician. Fosta ispită ne-a mărturisit câte intervenții are la activ. În plus, ne-a spus și care sunt procedurile de întreținere pentru care plătește bani frumoși anual.

“Eu nu îmi editez corpul pe rețelele de socializare. Da, îmi pun un filtru pe față, pentru că vreau să fiu impecabilă. Nu îmi permit să le arăt oamenilor că am coșuri și să spun că mă iubesc. Dacă am o problemă, o tratez. Pun filtru pe față, dar niciodată la corp. Arăt exact așa și în realitate. Cine nu mă crede, să vină la salon să mă vadă, pot pune și mâna. Eu sunt adepta intervențiilor.

Am o intervenție la sâni, pentru că înainte puteam să joc fotbal cu băieții fără nicio problemă. Acesta a fost un complex, pe care l-am rezolvat. Sunt la a treia pereche deja și mă gândesc la a patra. Am și o rinoplastie, de 3 ori. Am buze, am botox, urmează să-mi fac și pomeții. Iar acestea mi le fac anual, pentru că vreau să mă mențin. Așa îmi prelungesc tinerețea”, a mai adăugat Bianca Roman pentru FANATIK.