Ada Dumitru de la Survivor, dezvăluiri din culisele Wednesday: “Oamenii puternici apreciază sinceritatea”

Pentru Ada Dumitru de la Survivor nu există vis prea mare. E pe scenă de când se ştie şi respiră meseria de actriţă prin toţi porii. A avut privilegiul de a lucra cu nume grele din industria filmului şi astfel să devină zi de zi cea mai bună versiune a sa. De la profesoara de actorie a lui Nicole Kidman a învăţat să aibă încredere în propriul instinct. Iar întâlnirea cu regizorul pe care, până nu demult doar visa să-l întâlnească, a fost, spune ea, o încununare a eforturilor sale.

Ada Dumitru, despre “rolul” de pe scena Survivor. Ce ar schimba frumoasa actriţă dacă ar putea da timpul înapoi şi de ce îşi acuză unii colegi de ipocrizie

Faimoasa Ada Dumitru dezvăluie în exclusivitate pentu FANATIK cum a ajuns să lucreze pe platourile de filmare de la Wednesday, unul dintre cele mai de succes seriale ale momentului. Cum a fost să respire acelaşi aer cu Catherine Zeta-Jones, dar şi ce a fascinat-o din spatele camerelor de filmat.

ADVERTISEMENT

Ada Dumitru de la Survivor vorbeşte şi despre experienţa din Republica Dominicană. A fost blamată de mulţi dintre colegi, criticată, ba chiar jignită pentru comportamentul său.

În exclusivitate pentru cititorii noștri, faimoasa mărturiseşte ce ar schimba dacă ar avea ocazia a mai mult, recunoaşte şi ce a descoperit despre ea în această competiţie, cine îşi doreşte să câştige marele trofeu, dar şi pe cine îşi doreşte să revadă la întoarcerea în ţară.

ADVERTISEMENT

„Sunt pe scenă de când am amintiri”

Când ţi-ai descoperit pasiunea pentru actorie?

– La asta mă pricep de când mă ştiu. Am fost pe scenă de la 4 ani, eram şi eu pe acolo în ceva cor la Palatul Copiilor. După aceea am făcut dansuri ani de zile, iar debutulul profesionist pe scenă a fost la vârsta de 14 ani. Sunt pe scenă de când am amintiri.

Ada Dumitru de la Survivor a învăţat actorie de la profesoara lui Nicole Kidman

Ai avut privilegiul de a o avea ca profesoară pe celebra Susan Batson, cea care i-a fost profesoară şi lui Nicole Kidman. Ce lecţie de actorie ţi-a dat?

ADVERTISEMENT

– Poate cea mai prețioasă lecție a fost să am încredere în instinctul meu că e ce trebuie.

Ada Dumitru despre rolurile preferate: „Am jucat de la prințese amorezate până la ucigaşe în serie”

Care sunt rolurile care te atrag cel mai tare?

– Îmi place să joc orice tip de rol. Am jucat de la Julieta sau prințese amorezate până la ucigaşe în serie.

„Nimic nu e imposibil ca să mă mai îndoiesc de mine”

Crezi că este vreun rol pe care nu l-ai putea interpreta niciodată?

– Nu cred că există ceva ce nu aş putea să fac pe lumea asta dacă vreau. Ăsta e mind-setul meu atât pentru actorie cât şi pentru viață. Mi-am demonstrat de prea multe ori că nimic nu e imposibil ca să mă mai îndoiesc de mine.

ADVERTISEMENT

Ce filme preferă actriţa Ada Dumitru

Filmul preferat este?

– Pfoai, imposibil să spun doar unul la cât de multe filme îmi plac. Sunt prea, prea multe. Dar ignorând oldies but goldies ( Pulp fiction, La vita e bella, etc) îmi plac mult American honey, Peanut butter falcon, The greatest showman (ăsta e musical, foarte diferit). Sunt prea multe, nu mă pot decide. Pot să vorbesc ore întregi despre ce filme îmi plac. (n.red. râde).

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns faimoasa Ada Dumitru pe platourile de filmare de la Wednesday: “Fac orice, car cafele, spăl pe jos, orice, doar să lucrez lângă Tim”

În 2021 spuneai într-un interviu despre Tim Burton: „I-am trimis prin poştă o complexă scrisoare de dragoste profesională. Nu ştiu dacă o va primi. Dacă îmi răspunde, vă ţin la curent”… Cum ai reuşit să-ţi îndeplineşti un mare vis şi să ajungă să lucrezi cu nimeni altul decât Tim Burton, regizorul preferat?

– Uite că mi-ai amintit că am spus asta în 2021. Mi se pare exemplul perfect de “nu există vis prea mare”. Am reuşit să lucrez la Wednesday pentru că sunt un om nebun şi pentru că am curaj să zic “bună ziua, vreau şi eu”. Mi se pare că unii oameni parcă prea aşteaptă să le pice merele direct în cap. Am aflat cine e the big boss pe România şi am fost sinceră ca întotdeauna: “fac orice, car cafele, spăl pe jos, orice, doar să lucrez lângă Tim”. Iar oamenii puternici din industrie apreciază sinceritatea.

„A fost spectaculos să o văd la lucru pe Catherine Zeta-Jones”

Cum a fost experienţa pe platourile de filmare pentru Wednesday din postura de asistent de regie?

– A fost o lecție mare de profesionalism. Să văd sub ochii mei de la A la Z care sunt paşii din spatele realizării unei producții atât de mari a fost ceva fascinant. Pe lângă lucrurile spectaculoase cum ar fi să îi vezi la lucru pe Jenna Ortega sau Catherine Zeta-Jones, există mii de oameni în spatele succesului unui astfel de proiect. Sunt zeci de departamente, sunt luni de muncă, sunt milioane de hârtii, enorm de mult stres, dar şi momente pe care nu le uiți toată viața. Într-un proiect atât de mare şi lung, îți vezi colegii mai mult decât îți vezi familia.

Ce a fascinat-o pe Ada Dumitru la filmările Wednesday

E ceva ce te-a fascinat în mod deosebit la filmări?

– M-a fascinat tot, dar nu prea am avut timp să admir împrejurimile prea mult pentru că acolo era o fugă continuă. Nimeni nu stă vreodată, totul are un ritm alert. Tot timpul se schimbă locații, intervin probleme de rezolvat, totul trebuie să fie ceas. Ca ziua aia de filmare să curgă bine, înseamnă mii de oameni care trebuie să îşi facă treaba țais.

Dar cred că cel mai mult m-a fascinat Gwendoline Christie. O văzusem în Game of Thrones sau The Sandman, eram fana ei number one oricum. Dar să o văd la lucru a fost ceva ieşit din comun. Ea m-a fascinat întru totul, de la ce discuții despre actorie aveam până la cum se comporta pe set cu toată lumea. De o eleganță de rămâneam mută, cu mult umor şi o actriță fabuloasă.

Ada Dumitru despre regizorul Wednesday: „Omul ăsta m-a inspirat în tot ce am făcut”

Ce ai învăţat de la regizorul pe care, până nu demult, doar visai să-l întâlneşti?

– Enorm de multe lucruri. Eu învăț de la Tim de când sunt mică, i-am văzut toate filmele, toate interviurile, tot. Să îl văd lucrând e doar o încununare a unor ani în care omul ăsta m-a inspirat în tot ce am făcut.

Ada Dumitru despre postul de asistent de regie: „Să stau în spatele camerelor a fost o provocare”

Îţi place mai mult în faţa camerelor sau în spate?

– Clar în față, acolo mă simt ca acasă, îmi e uşor, e ce ştiu. În schimb, să stau în spatele camerelor a fost o provocare din multe alte puncte de vedere. Eu cred că un artist, dacă are de exprimat ceva, o poate face prin orice fel. Poți să scrii, să joci, să pictezi, să regizezi. Azi faci teatru, mâine film, poimâine un reality show. Nu există granițe şi nu vreau să îmi rezum singură mijloacele prin care mă exprim.

Ada Dumitru de la Survivor visează să câştige Oscarul

Care e visul tău din punct de vedere profesional? Alături de ce actor sau actriţă îţi doreşti să joci cu orice preţ?

– În general cred că undeva, în adâncul sufletului oricărui actor sunt: Oscar, un rol într-un serial şmecher, poate şi în ceva Marvel, toate în acelaşi timp, ideal. Dar cumva încep să îmi doresc să prind filme care să însemne ceva, să fie personaje bine conturate în nişte lumi care să mă fascineze. Nu mai simt să joc în orice doar să joc. Iar la actori am o mie, visez să joc cu Helena Boham Carter, Shia Labeouf, Tom Hardy. Asta aşa, doar trei nume rapide. Lista e lungă, visele sunt mari.

Ada Dumitru, dezvăluiri din Republica Dominicană: „Am murit de foame şi am dormit pe o scândură”

„Rolul” pe scena Survivor a fost unul greu?

– Inexplicabil de greu. În primul rând nimic de-a face cu un rol, acolo am fost eu, Ada, care a murit de foame, a dormit pe o scândură în junglă, s-a trezit cu tarantule pe cap şi a alergat nişte mini maratoane pentru două boabe de orez.

Care e cel mai important lucru pe care l-ai descoperit despre tine în această competiţie?

– Că duc mult, că sunt un om puternic. Toți am trecut prin diverse traume sau greutăți la viața noastră, dar ce se întâmplă în Survivor e un alt tip de luptă, e un experiment psihologic.

Ada Dumitru despre „scăpările nervoase” de la Survivor

Ai proceda atfel dacă ai avea ocazia să dai timpul înapoi?

– Tot aşa aş proceda. Eu nu filtrez mult, fac fix aşa cum simt. Multă lume din concurs s-a gândit la “cum dau pe cameră” şi se comportau ținând cont de asta mai tot timpul. Poate dacă m-aş fi abținut în unele situații, m-ar fi tocat mai puțin gurile rele ale online-ului. Dar asta sunt, nu-mi place să îmi prefabrichez viața ca să mă placă lumea. Cine mă place, mă place pentru cum sunt. Dacă îmi creez o imagine perfectă despre mine atunci voi trăi o viață în a încerca să fiu cine nu sunt, ceea ce m-ar face nefericită.

Cine îşi doreşte Ada Dumitru să câştige Survivor

Spuneai când ai părăsit competiţia că ţi-ai dori ca Stefania să câştige. Ea a rămas preferata ta?

– Pentru Stefy concursul ăsta înseamnă cel mai mult. Îl visează de ani de zile, s-a uitat la tot, este cu adevărat un scop al vieții ei să îl câştige. Iar pentru un fost sportiv de performanță, “Survivor” este încununarea perfectă a muncii ei.

Ada Dumitru de la Survivor despre strategiile războinicilor: „Oamenii încearcă să scape de cei mai puternici”

Ce părere ai despre strategia războinicilor împotriva lui Carmen? Ai votat-o pentru a rămâne în concurs?

– Ce părere să am? Mi se pare normal că fac asta, oamenii încearcă să scape de cei mai puternici ca să nu îi împiedice în drumul lor spre dinero. Dar ce mă enervează este că nu se gândesc că şi Carmen are familia ei acasă care stă cu sufletul în pioneze în fiecare săptămână. Adică oamenii nu mai gândesc uman, au doar $ în loc de pupile, nu mai contează nimic. Iar în privinţa voturilor, eu votez dacă e oricare din fete la vot.

„Abia să bem un cocktail, să dansăm pe plajă şi să povestim despre toată nebunia”

Pe cine eşti nerăbdădoare să revezi după terminarea competiţiei?

– Pe fetele mele din “ministerio de la mujer”. Am avut 3 luni în care am visat cu ele cu ochii deschişi la ce vom face când ne întoarcem la realitate. Abia aştept să le iau şi să mergem la mare, să bem un cocktail, să dansăm pe plajă şi să povestim despre toată nebunia prin care am trecut împreună.