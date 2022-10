Adela Popescu împlinește 36 de ani! Surpriza pregătită de Radu Vâlcan după experiența “Sunt celebru, scoate-mă de aici!”: “Ieșim din rutină”

Radu Vâlcan, prezentatorul de la Insula Iubirii, și Adela Popescu, vedeta de la PRO TV, sunt căsătoriți de 7 ani și au împreună trei copii: Alexandru, Andrei și Adrian.

Adela Popescu împlinește 36 de ani. Radu Vâlcan o așteaptă acasă?!

Radu Vâlcan, în vârstă de 45 de ani, și mama copiilor lui, Adela Popescu, care va împlini 36 de ani, pe 8 octombrie, au fost plecați în Republica Dominicană, acolo unde blondina a filmat pentru .

prezentatorul TV ne-a dezvăluit că, până la finele anului, este posibil să plece și el la filmări, pentru un nou sezon Insula Iubirii, asta implicând o noua separare de familie, de Adela și de copii.

. Vedeta de la Antena 1 recunoaște că i-a fost foarte teamă pentru copiii săi. De asemenea, chinul și drama prin care trec locuitorii din cea zonă, aproape an de an, a fost un alt lucru care l-a făcut că conștientizeze cât ești de neputincios atunci când te afli în fața forțelor naturii.

Radu Vâlcan, dezvăluiri după ce a revenit în țară din Republica Dominicană: ”Despărțirea, grea”

Întrebat și despre ziua Adelei Popescu, Radu Vâlcan a fost ușor secretos, semn că îi pregătește ceva suprize celei care l-a făcut tată. Exclusiv pentru FANATIK, prezentatorul emisiunii Insula Iubirii a povestit despre ce a însemnat, pentru el, experiența alături de Adela în Republica Dominicană, acolo unde a însoțit-o la filmările show-ului Sunt celebru, scoate-mă de aici!, dar și cum a fost plecarea de lângă mama copiilor lui, cu doar doi din cei trei băieți.

– Cum simt cei mici separarea de Adela?

Ei sunt ok că sunt cu școală. Normal că le este dor de ea, dar vorbim cât de des putem având în vedere diferența de fus orar. Cred că sunt 7 ore sau ceva de genul ăsta. Pe minus.

– Cum a fost întoarcerea în țară?

Despărțirea, grea și întoarcerea, lină. Zborul a fost ok (n.r. râde).

– Au conștientizat cei mici că pleacă departe de ea?

Da, au conștientizat, sunt destul de mari, dar i-am pregătit oricum înainte. Din fericire pentru mine, că eu am venit cu ei, au fost foarte cuminți. Sunt nerăbdători să se întoarcă (n.r. mama lor).

Prin ce trece Radu Vâlcan cu cei doi copii, în lipsa Adelei Popescu: ”Este prima dată când am întâmpinat o așa situație”

– Cel mic a rămas cu Adela și tu ai venit cu cei doi băieți mai mari.

Altfel nu se putea. Cel mic este încă indispensabil ei. Mi-a fost teamă cumva la început, pentru că nu știam cum vor reacționa. Este prima dată când am întâmpinat o așa situație, dar, până la urmă, ei pentru că sunt prinși cu școala, cu grădinița, sunt foarte focusați pe treaba asta și știu că totul este pentru scurt timp până se întoarce Adela. Au fost extrem de receptivi din punct de vedere emoțional.

– Cum te descurci tu cu ei? Ești singur sau te mai ajută cineva?

Ca un super erou. Fac tot ce trebuie. Am și eu o vârstă, ce naiba (n.r. râde). Glumesc. Sunt ok, pentru că sunt cuminți. Nu am întâmpinat probleme.

Ce i-a pregătit Radu Vâlcan Adelei Popescu de ziua ei: ”O să fie un moment frumos, special”

– Urmează ziua Adelei. Veți fi separați?

Nu pot să răspund la asta (n.r. râde). Nu pot!

– Dar i-ați pregătit vreo surpriză?

Nu ne-am gândit. Totul este pe moment, așa. Dar cu siguranță o să fie un moment frumos, special. Dar nu este nimic stabilit 100%.

– Care sunt dorințele ei la 36 de ani?

Cu siguranță dorința ei este să fie alături de familie. Asta este cel mai important. În rest, totul este bonus.

– La cadou te-ai gândit?

Cu siguranță că o să mă gândesc la ceva special, dar nu vreau să spun ce pentru că va afla ea. Oricum ceva special, ceva să ieșim puțin din rutina asta și mai ales că este foarte obosită. Merită într-adevăr.

– Vorbim de o vacanță sau ce ceva material?

Vorbim de o apreciere maximă și să simtă faptul că este iubită și îndrăgită și apreciată. În mod special de noi. Prima dată de noi.

“Poate fi și o petrecere 2 în 1, adică noi doi și ziua ei”

– Vă gândiți la o petrecere la revenirea ei? 2 în 1 – ziua ei și revenirea?

O petrecere?! Da, poate fi și o petrecere 2 în 1, adică noi doi și ziua ei. Nu! Este prea obosită pentru… în primul rând pentru că nu îi plac petrecerile, nici mie de altfel. Și atunci, petrecere surpriză, la modul ăsta. Ce are nevoie în momentul de față este liniște și odihnă.

– Nici măcar o vizită de la Răzvan Fodor sau de la Cabral?

Să nu cumva să nu îi prind pe la noi! Nici pe Fodor, nici pe Cabral. Fiecare să stea acasă, să-și vadă de treabă. Suntem prieteni! Glumesc!

– Am văzut din postările voastre că aveți o relație mișto cu Andreea și Cabral.

Da, așa este! A fost și Andreea acolo. Copiii s-au jucat foarte mult, au petrecut mult timp împreună. De asemenea, ei când aveau momente libere între filmări petreceam timp. Am încercat cumva să îi ajutăm pe ei să iasă și să uite de oboseală.

Cum a fost experiența Sunt celebru, scoate-mă de aici! prin ochii lui Radu Vâlcan?

– Ți se pare ritmul mai alert față de cum filmai tu pentru Insula Iubirii?

Nu îmi dau seama cum simt ei ritmul. Cred că pentru mine este puțin mai dificil, pentru că nu am parte de prezența lor și atunci îmi este un pic mai greu.

– Ce a însemnat pentru tine experiența în Dominicană? Tu – tătic, Adela – prezentatoare.

A fost o oportunitate foarte bună pentru cei mici să profite de soare, de stat în natură efectiv. Pentru ei cred că a fost cel mai bine.

Clipe de coșmar pentru Radu Vâlcan și Adela Popescu, în Dominicană. Locuința lor a fost lovită de uragan

– Apropo de natură, știu că ați trecut și printr-un episod mai puțin plăcut…

A fost acel episod destul de traumatizant aș putea spune, pentru că din afară lucrurile nu s-au văzut chiar atât de groaznice pe cât au fost acolo. A fost pentru prima dată când am trăit așa ceva. Ceva cumplit. Nu îmi imaginam o asemenea experință că te poate afectat atât de tare. Eu m-am speriat foarte tare, mai ales în contextul ăsta, că erau și copiii și trebuia prima dată protejați. Te vezi neputincios în fața naturii.

Și când vezi oameni, asta mă supără foarte tare, care se ceartă pe lucruri absolut banale în raport cu ce vedeam acolo… Oameni care se plângeau că nu mai au case, le-au căzut copacii pe case. Au fost luați așa, indiferent cât de mult te pregătești, cu forțele naturii nu te poți opune. Cred că oamenii trebuie să fie puțin mai empatici unii la adresa celor altora pentru că lucrurile extrem de importante sunt altele decât cele pe care se ceartă toată lumea. Una este să povestesc eu și alta să trăiești acele momente.

– Erau și copiii… probabil a fost dificil.

Și copiii, dar când mă gândesc la cei care stau acolo și trăiesc asta frecvent și se confruntă des… astea sunt într-adevăr probleme mari.

Radu Vâlcan se pregătește pentru filmările noului sezon Insula Iubirii

– Din punct de vedere profesional ce urmează pentru tine?

Am înțeles că se face casting la Insula Iubirii.

– Se va pleca la filmări până la finalul anului?

Da, este foarte posibil să plecăm până la finalul anului la filmări. Cam asta urmează. Este un proiect greu.

– Vei fi iar departe de Adela și de cei mici? Sunt dificile aceste momente?

Sunt frumoase, dar nu ușoare. Da faptul că faci ce îți place și lucrezi la un proiect care îți este extrem de drag, dar în egală măsură, dorul de casă și de familie este și mai puternic. Oamenii nu înțeleg exact. Ei văd că pleci în Thailanda, în vacanță… Realitatea este un pic diferită, dar, oricum, ce facem este pentru noi, dar este și pentru public. În speță, vorbesc pentru fanii emisiunii Insula Iubirii, să iasă totul bine. Până la urmă doar asta contează. Nu interesează pe nimeni cât de greu îmi este mie acolo sau cât de greu îi este Adelei aici, singură cu copiii. Important este produsul final.