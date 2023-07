Adevăratul motiv pentru care Cristina Bălan a decis să nască acasă: „Medicul m-a înjurat”

Cristina Bălan a devenit la finalul anului trecut mamă de fetiță și și-a îndeplinit una dintre cele mai mari dorințe. A avut parte de o experiență complet diferită față de prima naștere, după care spune că a rămas cu traume, iar acum a făcut dezvăluiri uimitoare despre subiect.

Cristina Bălan, câștigătoarea de la Vocea României, a explicat de ce a vrut să nască acasă

La finalul lunii decembrie a anului trecut, . Vedeta, care mai avea doi băieți gemeni diagnosticați cu sindromul Down și-a îndeplinit cel mai mare vis, acela de a avea și o fetiță.

Întreaga experiență, atât nașterea, cât și sarcina, au fost complet diferite de data aceasta. În primul rând, fosta câștigătoare de la Vocea României a făcut teste amănunțite și costisitoare pentru a se asigura că totul este în regulă cu copilul său.

De asemenea, nu și-a mai dorit să pășească într-un spital de stat după ce a adus pe lume primii copii. A avut multe cerințe pentru momentul în care i se va naște a treia minune, pe care nu i le putea îndeplini decât o singură clinică privată din România.

„Noi abia răzbim cu doi copii cu dizabilități”

Prețurile erau, din punctul său de vedere, mult prea mari, astfel că a găsit o soluție de mijloc: a născut acasă, în propria cadă. Cristina Bălan spune acum că totul a fost mai frumos decât și-a imaginat vreodată. „Am dorit să dețin eu controlul și să mă simt împuternicită. Stiu că unii oameni nu vor înțelege acest lucru și vor spune că am fost inconștientă. Sunt… conștientă de acest lucru. Dar nu a fost nimic inconștient în decizia mea.

Inițial, mă gândisem să nasc în clinică privată, în bazin. Și doream să am soțul, tatăl copilului, lângă mine. Și doream să nu fie tăiat cordonul ombilical imediat după naștere. Și doream ora magică, cu bebe la piept și nimeni să nu ne deranjeze. Și am dorit atât de multe, dar nicăieri nu am găsit toate doleanțele mele îndeplinite. Sau am găsit, în Constanța, dar pe o sumă de bani cu care poți cumpăra și o mașină la mâna a doua.

Este foarte scump să naști în clinică privată, în România. Noi abia răzbim cu doi copii cu dizabilități, care au nevoie de multe terapii și sunt multe cheltuieli”, a declarat Cristina Bălan pentru

Cristina Bălan a citit în timpul travaliului

Cristina Bălan a avut un travaliu ușor, care i-a permis să citească despre ce i se întâmplă și să se relaxeze. Suportul primit de la doula găsită și de la soț au avut și ele o importanță aparte, care au contribuit la starea de liniște pe care a avut-o pe tot procesul nașterii.

„Am avut parte de sprijinul soțului și doula mă încuraja și era atentă la mine, supervizând tot procesul. Eu mă simțeam în transă, dar în sensul cel mai frumos, eram conștientă de ce se întâmpla, însă, în același timp, parcă eram pe altă lume. O lume doar a mea și a bebelușului meu.

Expulzia în sine a durat puțin, până în jumătate de oră. Totul a decurs firesc, natural și frumos. Nu pot explica exact pentru că nu sunt cuvinte pentru tot ce am simțit. Am avut tot ce mi-am dorit, plus demnitate și blândețe.

(…)Nu m-am temut absolut deloc, teama nu face decât ca organismul să secrete cortizol, un hormon care nu ajută nașterea. (…) Există metode de a menține calmul și relaxarea, nu e nevoie să lăsăm panica să ne controleze. Eu am fost foarte fericită să nasc cum mi-am propus, și asta a ajutat mult. Starea emoțională este crucială în orice facem”, a continuat Cristina Bălan.

Prima naștere a lăsat-o cu traume pe câștigătoarea de la Vocea României

Astfel că, spre deosebire de prima sarcină, care a reprezentat pentru artista a avut parte de tot ce își dorea. Prin urmare, de data aceasta nu s-a confruntat nici cu depresia postnatală.

Medicul care s-a ocupat atunci de ea nu a dat, din povestirile sale, dovadă de empatie, ba chiar a certat-o și a înjurat-o pentru că l-ar fu deranjat. „Pe scurt, medicul de gardă cu care am avut ghinionul să nasc m-a înjurat și a avut un comportament total neadecvat situației. Am rămas cu traume adânci, pe care am muncit să le integrez și să le vindec cât mai mult.

Nu este deloc de neglijat acest aspect: merităm demnitate și blândețe atunci când naștem. Nu să fim ironizate și tratate ca niște animale care vin să deranjeze niște somități. La prima naștere am fost brutalizată, am născut prematur, nu am avut copiii lângă mine și am fost internată 32 de zile lungi și grele”, a povestit Cristina Bălan.

Mai mult, Cristina Bălan a mărturisit că cei doi băieți ai săi au fost infectați cu E-coli în spital, deoarece testele sale au fost negative. „Ca fapt divers, bebelușii mei (gemenii) aveau E-coli, iar mie analizele îmi ieșiseră negative. Bebelușii mei erau infectați din spital, nu de mine.

Erau pe antibiotice pentru că în mediul spitalicesc de la noi pacienții ajung să aibă încă 2-3 afecțiuni suplimentare pe lângă cea cu care s-au internat. Este o realitate cruntă și lumea mă mai întreabă de ce am preferat să nasc acasă”, a continuat Cristina Bălan.