Adevărul despre Bianca Giurcă de la Insula Iubirii. Din ce face mii de dolari pe lună, de fapt. Are o “meserie” pe care mulți români o practică

Bianca Giurcă de la Insula Iubirii a spus din ce face mii de dolari pe lună. Are un job foarte apreciat de tineri și pe care îl practică mulți români.

Din ce face bani Bianca Giurcă de la Insula Iubirii

Bianca Giurcă a vorbit despre cum face bani. Concurenta de la Insula Iubirii nu s-a ferit inclusiv să arate un extras de cont cu sumele pe care le încasează.

Bianca Giurcă este , acolo unde postează des. Tânăra a fost acuzată că este întreținută de iubitul ei, Marius, așa că a vrut să demonstreze că își câștigă singură banii!

Astfel, concurenta a spus că se întreține singură de când avea doar 15 ani și a muncit inclusiv la liceu. Bianca spunea că în timpul studiilor avea două joburi și a reușit să ia și examenul de bacalaureat.

Bianca poate să își ajute familia cu bani

Mai mult, aceasta a terminat și o facultate! face așa mulți bani că îi ajung să își ajute și familia din punct de vedere financiar. Ea a postat o captură în care se vedea că a primit 13.164 dolari de la Tiktok.

”Nu am nevoie de un bărbat să mă întrețină. Mă întrețin de la 15 ani. În timpul liceului aveam două locuri de muncă, am luat și bacul, am făcut și o facultate.

În prezent toate lucrurile pe care mi le doresc mi le plătesc singură, plus de alta îmi ajut și familia.”, a scris Bianca Giurcă pe Instagram.

Deși spune că nu vrea să vorbească despre bani și despre cât câștigă, s-a simțit obligată să arate dovezi că este foarte bine plătită de Tiktok.

”Știu că e urât să vorbești despre bani, iar întotdeauna am evitat. Dar m-am săturat de toate țațele care își dau ele cu părerea de ce am ales să accept eu niște lucrurile în relația mea”, a mai scris concurenta.