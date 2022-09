Adevărul despre bustul de la mormântul lui Nae Lăzărescu! Sculptorul Olimpiu Eli Petre: ”Am avut un șoc”

Nae Lăzărescu are, la mormântul său din Focșani, un impunător bust realizat de Olimpiu Eli Petre, comandat de Vasile Muraru. Scultpura, realizată fără niciun ban, are însă o istorie tumultoasă.

Sculptorul care a făcut bustul lui Nae Lăzărescu: ”Lucrarea a fost făcută gratuit. Nu am cerut vreun leu”

Olimpiu Eli Petre, sculptorul care a realizat bustul lui Nae Lăzărescu, a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre lucrarea de artă care, acum, ”păzește” mormântul regretatului actor. Și, ne-a precizat, din capul locului, că nu a vrut niciun ban pentru sculptură, așa cum au apărut, de-a lungul timpului, informații în diverse publicații.

”Cândva s-a făcut o greșeală, în presă, s-a spus că am luat bani pentru bustul lui Nae Lăzărescu. Eu am realizat bustul care este acum la Focșani, la mormântul maestrului Nae Lăzărescu, dar nu s-a pus problema niciodată de vreun preț, nu am cerut vreun leu, nu am primit.

Vasile Muraru, care îmi este și prieten de multă vreme, normal că a vrut să mi-l plătească, dar am refuzat. Se tot afirmă că am cerut bani, dar lucrarea a fost făcută gratuit. Au apărut informații de 60 milioane lei vechi, în altul, 80. Nu e adevărat”, ne-a precizat, în exclusivitate, Olimpiu Eli Petre.

Olimpiu Eli Petre: ”Pe maestrul Nae l-am cunoscut vreo 30 de ani”

Bustul lui Nae Lăzărescu a venit din colaborarea pe care a avut-o cu Vasile Muraru și l-a realizat, gratuit, din respect pentru actorul care s-a stins din viață pe 19 decembrie 2013. Sculptorul îl cunoștea bine pe Nae Lăzărescu, motiv pentru care nici nu a vrut să audă de bani.

”Ideea realizării bustului îi aparține lui Vasile Muraru, materialele le-a plătit el, într-adevăr. A vrut să îmi plătească realizarea lucrării, după ce s-a montat, după dezvelire. M-a acordat, dar l-am refuzat categoric, practic nu am avut nicio discuție pe parte financiară.

Iar asta pentru că Vasile îmi este un foarte bun prieten, suntem ca doi veri, iar pe maestrul Nae l-am cunoscut vreo 30 de ani, am fost la un moment dat și vecini de cartier, aveam o relație anume”, mai precizează Olimpiu Eli Petre.

Cu toate acestea, sculptura de la mormântul lui Nae Lăzărescu a fost așezată la locul ei cu exact un an întârziere. ”Lucrarea trebuia realizată pentru momentul în care se comemora un an de la moartea lui Nae Lăzărescu, deci pentru 2014. Fiind foarte aglomerat cu alte lucrări și din alte motive de natură tehnică, obiective, a fost gata abia în 2015 și a fost dezvelită chiar pe 19 decembrie 2015”, mai spune Olimpiu Eli Petre.

Realizarea bustului lui Nae Lăzărescu, o aventură: ”A trebuit să mă mobilizez, ca să nu fac o depresie”

Întârziat luni bune cu lucrarea, Olimpiu Eli Petre a intrat în atelier decis să termine sculptura. În vara lui 2015, când era la un pas să termine totul, s-a întâmplat o adevărată nenorocire, artistul fiind la un pas de depresie.

”A fost o lucrare destul de dificilă. Am avut parte și de un moment dur atunci când realizasem prima variantă de modelaj și pe care trebuia să o finalizez în piatră, mai aveam poate două zile, era chiar 27 iulie. Îmi amintesc că era ziua fiicei mele de naștere, am făcut o pauză să mergem să tăiem tortul. După aceea, când am revenit în atelier, privesc modelajul și realizez cum se desprinde și stă să cadă… Îl prind în palme și am avut un șoc…”, povestește, pentru FANATIK, Olimpiu Eli Petre.

Munca lui, de săptămâni, chiar luni, era distrusă chiar în momentul în care sculptorul era încântat de ceea ce vedea realizat de mâinile sale. ”Încercasem mai multe variante, mă oprisem la aceea. Aveam satisfacția finalizării unui demers artistic. Iar atunci s-a întâmplat nenorocirea. A trebuit să mă mobilizez imediat, ca să nu fac vreo depresie sau ceva…

Am spus familiei situația, am intrat în atelier, am demontat ce era și am început să lucrez din nou. Altfel, clacam. Am crezut că cea mai bună variantă era să revin imediat la acea lucrare. L-am realizat, dar a fost un efort mare să mă încadrez în timp pentru a nu rata și comemorarea celor doi ani. Totul a fost gata pe ultima sută de metri, cu montarea și transportul la Focșani”, a mai precizat sculptorul.

Nae Lăzărescu a murit pe 19 decembrie 2013

, marele actor făcând istorie pe scena Teatrului de Revistă Constantin Tănase . Succesul lui Nae Lăzărescu în lumea teatrului și filmului românesc l-a transformat într-unul dintre cei mai iubiți și apreciați artiști de la noi.

