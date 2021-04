Divorțul de Raluca Pastramă l-a afectat teribil pe Pepe. Dincolo de imaginea pe care artistul a încercat să o afișeze în public se ascunde o suferință adâncă, spune Oana Roman, bună prietenă cu latino-loverul încă din copilărie.

Adevărul despre divorțul dintre Pepe și Raluca Pastramă. Ce a făcut artistul după despărțire

Oana Roman spune despre prietenul său că a suferit enorm după despărțirea de Raluca Pastramă, femeia care i-a fost soție timp de opt ani și i-a dăruit doi copii. Pepe, pe numele său adevărat Ionuț Pascu, a încercat să braveze și să nu arate cât de tare suferă în adâncul sufletului.

Prieteni din copilărie, Oana Roman și Pepe au trecut prin experiența dureroasă a divorțului în același timp. Oana spune că nici unuia dintre ei nu le-a fost deloc ușor să suporte separarea de partenerii de viață.

”Dau din casă acum. El a avut Mc Hammer (n.r. personajul de la „Te cunosc de undeva”) în iarnă, atunci când a avut o situație foarte grea.

El atunci era… nu era. Nu era OK. El nu era OK. Stăteam cu el la masă, cu copiii și stătea în capul mesei, își punea căștile și spunea: ‘Mă scuzați un pic’, dar brusc așa, le punea. Își punea alea și repeta singur 2, 3 ore”, a declarat Oana Roman, invitată în emisiunea lui Pepe, de pe canalul de YouTube, relatează Click.ro.

”El nu era deloc OK în momentul ăla. Nu era OK. Avea în cap… Noi am fost la tribunal, a fost nasol”, a mai spus fosta soție a lui Marius Elisei.

Pepe are în prezent o relație civilizată cu Raluca Pastramă de dragul fetițelor lor, Maria (8 ani) și Rosa Alexandra (6 ani).

Cântărețul a fost prezent, recent, la ziua de naștere a Rosei Alexandra, care a împlinit șase ani, unde a făcut poze cu fosta soție, pe care a declarat că lăsat-o să-i păstreze numele de Pascu și după divorț.

Pepe și Raluca Pastramă au pus punct celor opt ani de căsnicie, pe 9 februarie, la notar. Cei doi au custodie comună, așa că fetele, Maria și Rosa Alexandra, locuiesc alături de Pepe, în casa în care au crescut, dar își vor vedea mama cât de des vor dori.

