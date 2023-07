Adevărul despre relația dintre Bianca Comănici și tânărul albanez: „Sunt bine”

s-a făcut remarcată la emisiunea Puterea Dragostei. Tânăra și iubitul ei de atunci au reușit să câștige de două ori emisiunea. Ulterior cei doi s-au despărțit, însă frumoasa brunetă nu pare să aibă ghinion în dragoste, dimpotrivă am spune. Bianca este foarte curtată de masculi, iar recent au apărut informații că ar avea o relație cu un tânăr albanez. Iată ce a dezvăluit aceasta.

Bianca Comănici face dezvăluiri despre relația cu tânărul albanez

ar fi fost săgetată de Cupidon. În presă au apărut informații că tânăra s-ar iubi cu un băiat de origine albaneză pe care l-ar fi cunoscut în urmă cu puțin timp.

Tânărul locuiește în Norvegia, iar Bianca a fost în urmă cu câteva săptămâni la iubitul ei. Acolo ar fi cunoscut-o și pe sora acestuia căreia i-a intrat repede în grații. Cele două s-ar înțelege de minune, notează . Ba chiar, Bianca și noua cumnățică își lasă comentarii de iubire la fotografii și videoclipuri.

Bianca Comănici și cumnata ei, declarații de apreciere SURSA TiktokMai mult, se pare că Bianca Comănici ar fi învățat și câteva cuvinte în albaneză pentru iubitul ei. În plus, aceleași surse susțin că Bianca și Joni, iubitul ei, ar fi fost văzuți împreună la Neversea. De altfel, și fotografii cu ei în același loc au fost făcute publice de aceeași sursă menționată. Acum, Bianca Comănici spune totul despre relația ei.

Ce spune Bianca Comănici despre relația cu iubitul albanez: „Nu este cazul”

Pentru a verifica informația, Bianca a fost contactată de FANATIK. Tânăra a spus cum stau lucrurile în viața ei. “Nu am iubit. Nu este adevărat că am fost în vacanță cu el. Am fost în vacanță, dar nu cu el. Am fost cu prietenii la Neversea. Nu vreau să comentez mai mult, nu este cazul”, a ținut să precizeze Bianca.

Câștigătoarea Puterea dragostei spune ce își dorește acum

Cu toate că dovezile sunt evidente, Bianca preferă să păstreze misterul despre viața ei amoroasă. Nu recunoaște relația cu tânărul albanez căruia îi dă inimioare la fotografii. Și, pentru că a fost cu prietenii la Neversea, ne întrebăm cât de buni prieteni sunt Bianca și Joni din moment ce a zburat la mii de kilometri distanță să fie cu el?!

Ce ți-e și cu prieteniile astea. Așadar, pentru că neagă vehement relația despre care s-a scris în presă, am vrut să aflăm ce își dorește de la viitorul sau actualul iubit. Iar răspunsul a fost ferm.

„Nu îmi doresc iubit, vreau să stau singură, să mă concentrez pe carieră. Vreau liniște și nu mai vreau să dau apă la moară nimănui”, spune Bianca pentru FANATIK.

Bianca Comănici, ocupată până peste cap: „Nu am timp de iubiți”

În plus, bruneta se declară foarte ocupată. Bianca se concentrează 100% pe emisiunea din online, acolo unde speră să crească în audiențe. Ba mai mult, tânăra spune că are și alte proiecte.

„Sunt bine acum, am proiecte mai multe. Sunt cu școala, lucrez la site-ul de la Kanal D, nu am timp de iubiți”, a ținut să mai precizeze Bianca pentru FANATIK.

Vedeta Kanal D, relație complicată cu fostul iubit

Bianca Comănici a trăit o poveste de dragoste tumultoasă cu Livian, fiul lui Nelson Mondialul. Socrul ei nu o avea la suflet pe Bianca. Astfel, Nelson Mondialul a umilit-o public în repetate rânduri pe nora lui.

La un moment dat au apărut chiar imagini deocheate cu Bianca în mediul online. și, după multe termene în instanță, judecătorii i-au dat câștig de cauză Biancăi. Nelson Mondialul a fost de-a dreptul revoltat de decizia instanței.

”Eu am fost infractor, acum sunt gentleman. Eu mă … Eu stau în camere de 5.000 de euro pe seară, sunt la Dubai! Mănânc caviar, stridii, stau pe vapoare.

Mie îmi e rușine că am ajuns cu o asemenea fată (folosește un termen mult mai dur, dar, din rațiuni de eleganță, FANATIK a decis să nu folosească apelativul, n. red.) în emisiune. Voi nu vedeți în ce stare avansează populația? E ruptă populația de realitate. Adevărul circulă singur pe stradă. Prostituția circulă în grup. Eu sunt adevărul! Nu vreau să zic ce îi dau eu de 30.000 de lei.

Eu nu am fost audiat niciodată în instanță. Individa asta apare filme pentru adulți… Nu știu pe ce bază s-au dat sentințele astea. Eu o să fac recurs. Nu am avut cum să îi denigrez numele, toți au jignit-o în emisiune. Totul a fost pe baza acelor filmulețe”, ne-a spus, în exclusivitate, Nelson Mondialu`.