Adevărul despre retragerea lui Gigi Becali de la FCSB: „Vrea să se protejeze!”. Video Exclusiv

Imediat după înfrângerea suferită în Giuleşti de FCSB, a declarat că se retrage din fotbal şi cedează acţiunile cu efect imediat, urmând ca de conducerea echipei să se ocupe Mihai Stoica, noul preşedinte al Consiliului de Administraţie.

Adevărul despre retragerea lui Gigi Becali de la FCSB: „Vrea să se protejeze!”

Dumitru Dragomir a dezvăluit la emisiunea “Profeţiile lui Mitică” planul lui Gigi Becali în ceea ce priveşte cedarea acţiunilor de la FCSB. Latifundiarul vrea să se protejeze de procesele pe care le are pe rol:

“Tot ale lui sunt acţiunile. Şi dacă i le-a dat doamnei (n.r. Geambazi) ce s-a schimbat? Dacă i le dădea lui Vasi (n.r. Geambazi) sau surorii lui, nu este acelaşi lucru? Tot el este. Dacă mâine spune, la ora 12:00 noaptea mută acţiunile.

Vasi Geambazi iese din cuvântul lui Gigi Becali cât trăieşte Gigi? Ce Dumnezeu! Convingerea mea este că Gigi Becali nu mai are nimic. A dat tot. Vrea să se protejeze şi de acest proces.

“Am o gaşcă de prieteni care îmi spun că am devenit avocatul lui Gigi Becali”

Are un proces cu ăştia. Îl aleargă unii. Este ciudată România asta. Nu ne liniştim deloc. Aş comenta mult pe tema asta, dar nu mai vreau. Am o gaşcă de prieteni care îmi spun că am devenit avocatul lui Gigi Becali.

Nu mai vreau să fiu avocat, că nu mă plăteşte. Să mă plătească. Vorbesc doar la superlativ de el şi nu mi-a dat un telefon. Cred că nu citeşte reţelele de socializare. Fetele lui citesc.

“Vasi, dacă îi spune Gigi Becali să meargă până în Canada, o ia pe jos”

. Nu ştiu de ce să îţi înstrăinezi acţiunile. Gigi este imprevizibil şi nu ştie nimeni ce gândeşte şi ce face.

Vasi, dacă îi spune Gigi Becali să meargă până în Canada, o ia pe jos. Are patru- cinci fotbalişti de bani mulţi acolo, la FCSB”, a spus Dumitru Dragomir la “Profeţiile lui Mitică”

