S-a lămurit misterul din spatele fenomenului Vulpița de la Antena 1: ”A fost sub aripa mea”

Vulpița Veronica Stegaru a devenit ”vedetă” în urmă cu 3 ani datorită aparițiilor zilnice la Acces direct, show prezentat de Mirela Vaida.

Fenomenul Vulpița Veronica: lucruri mai puțin știute

Ea și soțul ei au adunat milioane de oameni în fața micilor ecrane cu poveștile lor de cuplu mai mult sau mai puțin inventate. Ba chiar, unele dintre meme-urile create cu ei și clipurile în care făceau circ pe bani, la televizor, sunt și azi virale pe TikTok.

FANATIK a stat de vorbă cu persoana care i-a schimbat complet viața femeii simple venite din Blăgești în Capitală. Sonia Trifan, cea care a transformat-o pe Vulpița, ne-a spus că nu regretă că a ajutat-o să se cizeleze, cât de cât. A mai zis că nu știe dacă faptul că a ajutat-o i-a dăunat neapărat ca imagine publică.

Spunem asta deoarece, deși Acces direct făcea audiență cu Vulpița, existau numeroase critici legate de personajele pe care le promova. De altfel, în urma controversatelor apariții a soților Veronica și Viorel Stegaru la Acces, emisiunea a fost mutată de la Antena 1 la Antena Stars. Tronsonul orar a fost ocupat ulterior de alte producții ale stației.

Sonia Trifan a ajutat-o pro bono pe Veronica Stegaru. Nu a acceptat din prima colaborarea cu Antena 1

ne-a zis că a fost o provocare să îi schimbe look-ul celebrei Vulpița. A acceptat propunerea celor de la Acces direct, nu din prima! A spus da abia când a cunoscut-o personal. Motivul? Pentru ea, a fost în primul rând un challenge personal. Apoi, a făcut-o și pentru că îi place să ajute oameni. Față de Vulpița, creatoarea de rochii a avut o oarecare compasiune încă de la început.

„Să știi că eu am acceptat această provocare, pentru că a fost o provocare, strict din momentul în care eu am cunoscut-o. Inițial, nu am acceptat acea colaborare. Nu am acceptat nu neapărat din cauza scandalului mediatic din jurul ei. Sunt genul de persoană, și tu mă cunoști, care să creeze modă. Eu nu vreau să creez sau să mă lipesc de scandaluri.

„Era un om atât de neajutorat încât am simțit nevoia să o ajut”

De obicei mă țin deoparte. Dar apoi am cunoscut-o. A venit la mine în atelier. Din momentul în care am cunoscut-o mi-am dat seama că a fost altceva față de ceea ce s-a văzut pe sticlă. Era un om atât de neajutorat încât am simțit nevoia să o ajut. Am ajutat-o cu cât am putut eu în acel moment.

Crede-mă că toată echipa mea pe care am avut-o și o am, echipă de designeri de pantofi, de accesorii, au ajutat-o. I-au donat haine. Am avut grijă de ea ca de un membru al echipei noastre. Cred că a fost o treabă bună. Când terminam colaborarea, deja se simțea că avea mult mai multă încredere în ea. Știa să vorbească. Știa să mănânce, să facă niște lucruri. Toate lucrurile astea nu știa să le facă într-un mod ok”, a dezvăluit Sonia Trifan, cea care a transformat-o pe Vulpița Veronica Stegaru, pentru FANATIK.

Sonia nu se rușinează cu episodul Vulpița: „Am făcut o faptă bună”

Referitor la cât de mult i-a dăunat imaginii, creatoarea de modă fiind una din cele mai cunoscute de la noi pentru meseria sa, a spus că nu știe dacă a avut de suferit.

„Nu știu cât mi-a dăunat. Cred că am făcut un lucru bun. Am făcut o faptă bună. Știu că foarte multă lume mi-au scris că se bucură foarte mult că am ajutat-o. Oamenii s-au bucurat pentru ea.

A fost, așa… Nu știu cum să zic, sub protecția, sub aripa mea. Crede-mă că dacă aș da timpul înapoi aș face același lucru”, ne-a mai spus Sonia Trifan legat de episodul Vulpița Veronica.