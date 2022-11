Adevărul din spatele pozei care a băgat spaima în Argentina! Ce avea, de fapt, Lionel Messi la gleznă

Argentina o va întâlni marţi, de la ora 12:00, pe Arabia Saudită în Grupa C de la Campionatul Mondial. “Pumele” ţintesc titlul, iar Lionel Messi este argumentul lor pentru un succes în Qatar. Cu o zi înaintea meciului, o fotografie cu glezna umflată a fotbalistului de 35 de ani a creat vâlvă.

De ce era umflată glezna lui Lionel Messi la antrenamentul Argentinei

Sergio Maffei, jurnalist al publicaţiei Ole, a adus linişte în rândul fanilor Argentinei. Lionel Messi nu avea glezna umflată la antrenamentul premergător meciului cu Arabia Saudită, iar explicaţia a fost una foarte simplă.

“De principiu, Messi a lucrat în aceste zile cu departamentul de kinetoterapie pentru lovitura de la gleznă. Ceea ce purta şi a surprins era un bandaj cu gel îngheţat, un tratament de crioterapie pentru a evita uzul antiinflamatoarelor”, a susţinut jurnalistul argentinian.

Lionel Messi s-a antrenat cot la cot cu colegii lui, în timpul şedinţei de luni, fără să aibă vreo problemă. Mai mult decât atât, fotbalistul de 35 de ani a făcut parte din formula de start în ultima parte a şedinţei de pregătire.

Lionel Messi i-a liniştit pe fani la conferinţa de presă de luni

Lionel Messi a vorbit luni despre situaţia lui fizică şi i-a liniştit pe fanii Argentinei. Acesta a susţinut că se simte foarte bine şi a explicat şi motivul pentru care s-a antrenat separt în weekend-ul premergător Campionatului Mondial.

“Mă simt foarte bine din punct de vedere fizic, cred că mă aflu într-un moment excelent, atât personal, cât și fizic și nu am nicio problemă. Am auzit că au spus că m-am antrenat diferit (n.r. la antrenamentul de sâmbătă). A fost din cauză că am avut o lovitură, dar nu se întâmplă nimic ciudat. A fost doar o măsură de precauție”, a spus Lionel Messi.

Cerere uriaşă de bilete pentru Argentina – Arabia Saudită

Argentina – Arabia Saudită se va disputa pe stadionul “Lusail Iconic”, cel mai mare de la Campionatul Mondial 2022. Arena are o capacitate de 80.000 de locuri şi .

De asemenea, toate locurile din sectorul media au fost deja epuizate, iar mulţi jurnalişti şi-au trecut numele pe lista de aşteptare în speranţa unei minuni. Nebunia a fost generată şi pentru că Lionel Messi a anunţat că acesta va fi ultimul Campionat Mondial la care va participa.

Ajuns la 35 de ani, Lionel Messi a bifat deja prezenţa la patru ediţii de Campionat Mondial. Cu 19 meciuri jucate în cea mai importantă competiţie, . Pentru asta, Argentina trebuie să ajungă în finala mare sau în finala mică, iar starul lui PSG să evolueze în toate partidele. Astfel, Lionel Messi va deveni fotbalistul cu cele mai multe meciuri jucate la Campionatul Mondial.