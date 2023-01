Adi Ilie și Bănel Nicoliță, contre violente cu fanii furioși. „Auzeam şi ameninţări cu săbiile!”. Video exclusiv

Deseori conflictele între fani şi fotbalişti pot avea urmări serioase. Pentru un jucător poate fi greu de gestionat relaţia cu câţiva zeci de fani furioşi, mai ales că s-a întâmplat deseori să se recurgă la acte de violenţă.

Bănel Nicoliţă, căutat de fani după o înfrângere cu Dinamo: “M-am trezit cu cinci maşini de suporteri la mine acasă”

şi Adrian Ilie, doi dintre jucătorii importanţi ai Stelei din ultimele decenii, au povestit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI prin ce peripeţii au trecut cu fanii furioşi.

Bănel a fost pe teren la înfrângerea Stelei cu Dinamo din 2007, scor 2-4, prima victorie a „alb-roşiilor” după 18 ani, în Ghencea. După derby, fanii Stelei nu au fost deloc fericiţi:

“M-am trezit cu cinci maşini de suporteri la mine acasă, la apartament. M-au aşteptat. După meciul cu Dinamo, când am pierdut cu 2-4 (n.r. la meciul din ajunul Paştelui, în 2007). Au marcat Niculescu, Dănciulescu, Cătălin Munteanu şi aşa mai departe.

Eram supărat, plângeam pe drum. Stăteam în Prelungirea Ghencea, aveam apartament. Era pe la 11:30, 12:00 noaptea. După meci a fost. Am mers acasă să mă schimb şi eu, să plec la Brăila.

“Mi-a fost puţin frică, teamă. Erau vreo 60 de inşi cu totul”

Când am ajuns jos, văd cinci maşini. În linie, la mine la scară. Niciodată nu a fost aşa. Eram singur. Au coborât câte cinci inşi din fiecare maşină. Erau îmbrăcat în roşu şi albastru, am zis că sunt ai mei.

Au coborât ei şi mi-au spus: «Crezi că e frumos ce aţi făcut voi aici?». Le-am şi spus: «Voi credeţi că voiam să pierdem? Eu sunt stelist adevărat. Mie îmi place acum să merg să fac Paştele acasă?». Am avut o discuţie.

Au venit în faţă. Mi-a fost puţin frică, teamă. Erau vreo 60 de inşi cu totul. Îţi dai seama, să îi vezi pe toţi la scară. La ce viteză aveam, lăsam şi geanta de echipament acolo. Nu, am avut o discuţie cu ei. În spate au mai înjurat, dar cei din faţă nu”, a povestit Bănel.

Adi Ilie: “Pe acel tunel auzeam şi ameninţări cu săbiile, că nu îi mai înţelegeam cu perfectul simplu”

a avut probleme cu fanii Universităţii Craiova, cărora le-a făcut câteva gesturi nesportive după ce a marcat. Iar când evolua la Steaua, atacantul a fost ameninţat de olteni cu săbiile, pe tunelul care duce la vestiare:

“Am făcut un gest ciudat. Când eram la Elecroputere. Am intrat în minutul 80 cu Craiova, le-am dat gol şi am făcut un gest nesportiv. Mi-am băgat mâna prin buzunar şi am luat cartonaş roşu în minutul 91.

Când am ajuns la Craiova, deja semnasem pentru Steaua, am dat din nou gol, 1-1. Ca Nicoliţă, ajung acasă la bloc, vreo 60 de persoane se uitau după mine că iar le-am arătat ceva, după gol. Nu am mai luat cartonaş roşu.

Tata şi mama se uitau şi au sunat la poliţie. Eu am fugit puţin, am intrat printre ei. Aveam două intrări la bloc, am intrat prin spate. La primul meci cu Steaua când am ajuns la Craiova, pe acel tunel auzeam şi ameninţări cu săbiile, că nu îi mai înţelegeam cu perfectul simplu“, a spus Adi Ilie la FANATIK SUPERLIGA.