Pariurile sunt specialitatea lui Adrian Ilie, iar „Cobra” nu i-a iertat pe niciunul dintre colegii de la Steaua București. Mihai Stoichiță a dezvăluit că specialistul FANATIK nu a pierdut niciodată la poker sau remy, iar acesta a mărturisit că încasa toate primele de joc.

Adi Ilie, spaima vestiarului la Steaua: „Nu mă puneam la masă când juca remy sau poker”

Adrian Ilie a băgat spaima în colegii de la Steaua București, iar Mihai Stoichiță a mărturisit că nu se pune la masă, atunci când „Cobra” joacă: „De când era jucător nu ma băgam la masa de remy sau poker când juca Cobra”.

„Cobra” era greu de învins la poker sau remy în cantonamentele Stelei, iar Adrian Ilie a dezvăluit că la începutul săptămânii încasa toate primele de joc. Marius Lăcătuș, și Jean Vlădoiu erau printre „clienții” analistului.

„Când veneau primele marți, toate primele veneau la mine. Când jucam acasă și câștigam luam 1.000 de dolari, jucam sâmbătă și marți ne chema nea Tică și nea Ion Alecsandrescu să luăm primele. Mă duceam primul, luam banii și stăteam la ușă: Lăcătuș, Vlădoiu, Panait, Panduru”, a spus Adi Ilie.

Mihai Stoichiță a mărturisit că jucătorii obișnuiau să joace remy sau poker când erau în cantonamente. Adi Ilie nu a pierdut niciodată în fața colegilor săi, așa cum se întâmplă și în ziua de azi.

„În cantonament mai jucau un remy, nu am văzut să piardă domnul Adrian Ilie. Remy și poker jucam, nu pierdea niciodată”, a spus Adi Ilie la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct pe , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Adi Ilie, amendă uriașă la Valencia: „A spus că mă dă afară direct”

la FANATIK SUPERLIGA. „Cobra” a lipsit de la un antrenament, iar șefii grupării din Spania au pregătit o sancțiune record pentru fostul internațional român.

„Eu am fost amendat de Valencia. Am lipsit la un singur antrenament. Nu am ajuns. Mi-a luat din bani, dar următorul meci am jucat. I-am anunţat că nu ajung la antrenament. Am ajuns a doua zi şi m-a chemat preşedintele. Mi-a spus.

Amendă 200.000 de euro, îmi iau din salariu. Eu aveam 20.000 în contract. Dacă tot nu ajung, mă gândeam că e vorba de 20.000 de euro. Dar mi-au spus pentru că am fost arogant, îmi dau amendă de 200.000 de euro.

Eu le-am spus să aplice regulamentul din contract. Mi-au spus ok, îl aplică, o să şi joc la următorul meci, dar dacă se mai întâmplă o singură dată, voi fi dat afară. Nu mai era că îmi iau din salariu, au spus că mă dă afară direct dacă se mai întâmplă”, a spus Adi Ilie.

Adrian Ilie A CASTIGAT O GRAMADA DE BANI din POKER si RUMMY