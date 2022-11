Adi Mutu a povestit înainte de FCSB – Rapid cumpăna prin care a trecut recent: “Doctorii mi-au spus că mai aveam câteva ore!”. Exclusiv

FCSB joacă duminică seara, de la ora 21:30, pe Arena Naţională, derby-ul cu Rapid. a trecut recent printr-o cumpănă. O “banală” apendicită l-a pus în pericol pe tehnician, fiind la câteva ore de a face peritonită.

Adi Mutu a povestit înainte de FCSB – Rapid cumpăna prin care a trecut recent: “Eram la şase ore să sparg în mine, să se rupă”

Adrian Mutu a povestit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI cumpăna prin care a trecut, cu o zi înaintea meciului cu FC U Craiova. Antrenorul Rapidului a spus că, iniţial, credea că a mâncat ceva stricat:

“Eram la şase ore să sparg în mine, să se rupă. Stăteam şi ne uitam la derby-ul din Liga a II-a, era Dinamo – Steaua. Eram cu staff-ul la mine în cameră şi le-am spus: “Bă, băieţi, eu am mâncat ceva nasol. Mă doare burta”.

Mă durea efectiv tot, crampe. Mi-am spus că sigur au pus ceva ăştia în mâncare. Am zis că merg să dorm, poate îmi trece. Băieţii au plecat, m-am trezit vomitând, am avut tot felul de simptome. Când a venit doctorul, mi-a spus că s-ar putea să am asta.

“Când m-am dus la toaletă şi mă forţam să vomit, am simţit o tăietură în dreapta”

M-a apăsat doctorul în dreapta, îmi făcea tot felul de manevre, asta pe la 02:00 dimineaţa. Dar nu mă durea într-un loc anume. Am încercat iar să dorm, dar m-am trezit din nou, ca să vomit. Dar nu mai aveam ce.

Când m-am dus la toaletă şi mă forţam să vomit, am simţit o tăietură în dreapta. L-am sunat pe doctor la 05:00 dimineaţa şi i-am zis că cred că am apendicită. A venit salvarea la hotel, am urcat în salvare, m-au tratat foarte bine la Târgu Jiu”.

“M-am speriat. Îmi veneau în cap toate nebuniile”

, la spitalul Floreasca. Acolo, doctorii i-au făcut toate analizele, moment în care “Briliantul” s-a speriat:

“Mi-au spus că am apendicită, mi-au dat un calmant pentru că nu am reuşit să dorm, dar le-am spus că vreau să merg la Bucureşti, totuşi. Noroc că aveam băieţii de la pază cu noi. Ne-am suit în maşină şi am plecat.

Aici este partea interesantă. Doctorul care era la Floreasca, în momentul în care a început să îmi facă analizele, să îmi facă CT, cu diverse substanţe, să mă caute de diferite lucruri, m-am speriat. Îmi veneau în cap toate nebuniile.

A venit apoi la mine şi mi-a spus că am apendicită 100% şi că trebuie să mă operez. Când l-am întrebat de ce, mi-a spus că mai aveam câteva ore, exploda şi o dădeam în peritonită. Am avut un început, în câteva ore se ducea. De aia mi-a părut rău de Camora când am auzit, că ştiam prin ce trece”, a povestit Mutu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.