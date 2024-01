CFR Cluj – FC Voluntari închide etapa 23 din SuperLiga. Mutu debutează pe banca ardelenilor

Meciul CFR Cluj – FC Voluntari are loc luni, 29 ianuarie, cu începere de la ora 20:00, în cadrul etapei a 23-a din SuperLiga. Este primul meci al ardelenilor cu Adrian Mutu pe bancă în fața unei echipe aflate pe loc de baraj de supraviețuire. În prima etapă din 2024 Clujul a fost învins total neașteptat la Botoșani de ultima clasată iar ilfovenii au făcut 1-1 acasă cu Oțelul.

Unde se joacă meciul CFR Cluj – FC Voluntari

Confruntarea CFR Cluj – FC Voluntari se desfășoară luni, 29 ianuarie, de la ora 20:00, pe stadionul doctor Constantin Rădulescu din cartierul Gruia al municipiului de pe Someș, în etapa a 23-a din SuperLiga. În mod normal un meci împotriva ilfovenilor nu reprezintă o rețetă financiară venind puțini spectatori.

ADVERTISEMENT

Însă de această dată există speranțe că lucrurile vor sta altfel și măcar 5-6000 de oameni vor lua loc în tribune, curioși pentru a vedea cum joacă echipa la primuil meci sub conducerea lui Adrian Mutu, un tehnician în care, pe site-urile de socializare fanii CFR-ului susțin că nu au foarte multă încredere.

Cine transmite la TV partida CFR Cluj – FC Voluntari

, 29 ianuarie, de la ora 20:00,pe stadionul “Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia, în etapa a 23-a din SuperLiga și va putea fi urmărită la TV pe posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

Și la Cluj, ca la Sibiu, vremea va fi extrem de mohorâtă și sunt șanse mari să avem parte și de ninsoare, ceea ce ar complica mult calitatea suprafeței de joc. Vom avea în jur de numai 2 grade. Cum partida se joacă seara aproape cert că va fi o temperatură sub 0 grade.

Ce absențe sunt în întâlnirea CFR Cluj – FC Voluntari

, înlocuitorul lui Andrea Mandorlini. În mod normal Mutu are cum să își construiască tactic sistemul de joc, care probabil va fi unul mai ofensiv, cu posibila urcare a lui Ciprian Deac în atac, lângă Bîrligea și Otele. Probabil El Kaddouri va intra pe parcursul reprizei secunde, pentru a-și intra încet-încet în ritm.

ADVERTISEMENT

FC Voluntari se află pe locul 14, ultimul înaintea celor două poziții retrogradabile, dar momentan la distanță mare de Dinamo și FC Botoșani, dar acest lucru nu îi conferă liniște antrenorului Ilie Poenaru. Acesta continuă să îl aibă indisponibil pe George Merloi. Foarte probabil ilfovenii vor juca într-un sistem 3-5-2.

Cote la pariuri la jocul CFR Cluj – FC Voluntari

CFR Cluj este favorita caselor de la pariuri la o cotă foarte bună, 1,50 în timp ce ilfovenii au primit 6,50 dacă vor reuși să spargă gheața victoriilor în Gruia în a zecea lor deplasare aici. Șansă dublă X2 are cotă de 2,50 iar un gol pe care l-ar putea marca FC Voluntari are cota de 1,90. Pentru un total de goluri peste 1,5 avem cota de 1,40.

ADVERTISEMENT

Sunt așadar nouă meciuri jucate la Cluj între cele două echipe și dacă nu ar fi fost un egal alb în 2021 am fi avut numai succese pe linie ale ardelenilor. Voluntari are aminitiri extrem de triste, pentru că are nu mai puțin de trei partide pierdute la scor de 0-5 și una doar cu 1-4.