Adrian Mititelu, acuzat de cuscra lui că a distrus hotelul în care echipa FC U Craiova a fost cazată în ultimii 4 ani! Imagini jenante. Exclusiv

Începutul aventurii în “fotbalul mic” pentru a coincis cu semnarea de către club a unui contract de închiriere pe o perioadă lungă, 4 ani, (intervalul 1 august 2017 – 31 iulie 2021), cu proprietarii unui motel din Craiova, Hanul Vechi, unde echipa urma să-şi cazeze și să-și hrănească fotbaliștii.

Adrian Mititelu, acuzat de cuscra lui că a distrus hotelul în care echipa FC U Craiova a fost cazată în ultimii 4 ani! Cum se apără Mititelu Jr.

Patronul Adrian Mititelu, aflat în prezent după gratii, s-a angajat la vremea respectivă, prin reprezentanţii săi, să folosească bunul, să achite chiria, să mențină ordinea și curățenia, precum și să predea locația la fel cum a recepţionat-o. Chiria era una modică, 1000 de euro lunar în primul an, 1250 de euro lunar în al doilea şi în al treilea an şi 1500 de euro lunar în ultimul an, 2021.

Motelul aparține familiei Elena și Dan Nicolae Petcu, culmea, cuscrii lui Adrian Mititelu! Fiica patronului de la FC U Craiova 1948 este căsătorită… de 3 ani cu fiul familiei Petcu! În pofida gradului de rudenie, cele două părți au terminat cu scandal relația de afaceri, după ce înghețaseră dinainte şi relațiile de familie.

Blondu a vrut să închidă litigiul cu… 5.000 de euro

Venită tocmai din Vâlcea să-și vadă investiția în care susține că a băgat importanta sumă de 700.000 de euro, Elena Petcu s-a luat cu mâinile de cap! A găsit la hotel uși, băi și bucătărie distruse, plus că a avut surpriza să constate că în cei patru ani de contract nu s-a reparat nimic:

“Am ajuns undeva la 700.000 de euro, bani băgaţi în hotelul ăsta. Vă daţi seama… L-am luat cu 180.000 de euro la roşu, cu credit pe 10 ani, plus am mai băgat banii noştri din afaceri din 1998. Pe toţi i-am băgat acolo!

Plus o casă pe care am avut-o în centru şi pe care am vândut-o cu 200.000 de euro, bani pe care, la fel, i-am investit tot în hotel. Adică foarte, foarte mulţi bani pentru noi… Bani munciţi şi transpiraţi din 1998.

Nu i-am deranjat cu absolut nimic, nici echipa, nici pe nimeni… Ei spuneau că se ocupă. În contract scrie negru pe alb că se obligă să îmi returneze totul, hotelul, în starea în care a fost”, a povestit în exclusivitate Elena Petcu, revoltată, pentru FANATIK.

“În decurs de patru ani să tragi de un hotel în asemenea hal, să nu repari nimic, vă daţi seama că a ajuns o bombă!”

Elena Petcu le-a cerut celor de la Craiova fie să repare tot ce au stricat, fie să o despăgubească. Oltenii au ignorat-o și au decis să-şi părăsească “casa” din ultimii 4 ani la finalul lunii septembrie, când s-au mutat în noua şi moderna bază de pregătire a echipei, estimată la 12.000.000 de euro!

“Bărbatul meu a spus că pe data de 15 vine şi le ia cheile… şi îi dă afară! Nu i-am dat afară, nici măcar lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Nu erau gata să plece, tot i-am lăsat să stea în continuare până în septembrie.

Au început să îşi care lucrurile de acolo şi i-am spus soţului meu să mergem de urgenţă la Craiova, noi locuind undeva în Vâlcea momentan, pentru că o să ne trezim că sunt plecaţi şi nu mai găseşti pe nimeni.

Era cantonamentul lor acolo! În decurs de patru ani să tragi de un hotel în asemenea hal, să nu repari nimic, vă daţi seama că a ajuns o bombă! Tot ce este distrus nu s-a mai reparat”, susţine Elena Petcu.

Femeia a făcut inventarul și a evaluat pagubele. Și-a cerut banii, dar a primit praf în ochi… Blondu, mâna dreaptă a patronilor de la FC U Craiova 1948, s-a oferit să-i dea suma de 5.000 de euro, drept despăgubiri. „Mă p*ș pe ei!”, susține femeia că i-a replicat emisarului, plină de nervi.

Femeia dă FC U Craiova în judecată: “Acolo e munca mea de 25 de ani”

„Acolo este munca mea de 25 de ani! Numai două motoare plus hota de la bucătărie fac, undeva, pe la 15.000 de euro. Am adus evaluator din afară. Constatările sunt că valoarea pagubelor se ridică la 26.000 de euro, ce lipsește clar de pe inventar, plus minimum 800 de milioane lei pentru ce reparații sunt de făcut.

Le-am cerut celor de la echipă să repare așa cum era înainte, conform contractului, sau să mă despăgubească. I-am lăsat două luni în plus să mai stea, am fost oameni… Am prelungit contractul, fiindcă nu erau gata cu baza lor, plus 15 zile să repare totul. N-au reparat! Ca persoane de legătură din club, discut cu Săceanu și cu Blondu, cu restul nu am treabă”, explică Elena Petcu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Motelul “Hanul Vechi” are doar 8 camere plus o casă, în aceeași curte. Oficialii Craiovei le-au amenajat astfel încât să încapă jucătorii care nu locuiau cu chirie în oraș, montând paturi supraetajate și amenajând astfel încât să aibă loc cât mai mulți fotbalişti. Elena Petcu, cuscra lui Adrian Mititelu, este decisă să-şi recupereze daunele în instanţă.

Adrian Mititelu nu și-ar fi primit cuscrul în vizită la pușcărie!

Dan Nicolae Petcu a vrut să discute subiectul delicat al contractului de închiriere, dar Adrian Mititelu nu ar fi fost deschis dialogului şi nu şi-ar fi primit cuscrul la penitenciar pentru a rezolva problema.

„Soțul meu a vrut să meargă la pușcărie, să discute personal cu Adrian Mititelu, dar nu l-a primit, că are oamenii lui care să vorbească”, mai susţine Elena Petcu.

Elena Petcu a depus plângere penală la Poliţia din Pieleşti

Păgubita pare hotărâtă să lupte până în pânzele albe! Elena Petcu a depus o plângere penală la secţia 5 de Poliţie din Pieleşti, localitatea de care aparţine motelul “Hanul Vechi”, unde au fost cazaţi în ultimii patru ani cei de la FC U Craiova.

Reporterii FANATIK s-au deplasat până la secţia de Poliţie din localitatea situată în judeţul Dolj, acolo unde agentul şef Cristian Trică a confirmat faptul că, într-adevăr, există o plângere făcută pe numele lui Adrian Mititelu:

“Este adevărat! Doamna Petcu a depus în urmă cu câteva zile o plângere penală. Însă, fiind vorba despre un contract, probabil se va judeca în civil”, a explicat agentul şef pentru FANATIK.

Adrian Mititelu Jr. are propria versiune: “Ar fi indicat să pună poze înainte şi după, că aşa se face…”

Adrian Mititelu Jr., omul care conduce acum clubul FC U Craiova, a fost contactat de FANATIK, pentru a oferi o reacţie vis-a-vis de acuzaţiile pe care i le aduce Elena Petcu.

Mititelu Jr. a acordat un scurt interviu pentru FANATIK în care şi-a expus punctul de vedere referitor la acest subiect. El susţine că hotelul era într-o stare deplorabilă încă din ziua în care a fost preluat. Iritat, Adrian Mititelu Jr. susţine că se gândeşte serios să o acţioneze în instanţă, la rândul lui, pe cuscra Elena Petcu.

Salut, Adrian! Elena Petcu vă acuză că aţi devastat motelul pe care vi l-a închiriat pentru patru ani şi nu i-aţi dat banii pentru reparaţii….

– Din respect pentru cumnatul meu, nu vreau să comentez prea mult. Oricum, o vom da în judecată pe doamna pentru calomnie şi sper să mă dea şi ea în judecată fiindcă i-aş fi distrus cantonamentul. Ar fi indicat să pună poze înainte şi după, că aşa se face… Nu să pui poze doar cum arată acum, ci şi cum arăta în anul 2017. Era o paragină acolo!

Am înţeles că v-ar fi cerut în jur de 40.000 de euro (26.000 de euro pagube plus 800 de milioane reparaţii) pentru daune…

– Păi nu face el acolo, tot motelul, 40.000 de euro.

“În 2017, când l-am luat eu, motelul stătea să cadă. Ea nu are nicio calitate să vorbească”

Doamna susţine că a investit 700.000 de euro în acel motel…

– O fi investit 700.000 de euro în 2005. În anul 2017, când l-am luat eu, motelul stătea să cadă. Ea nu are nicio calitate să vorbească pentru că hotelaşul ăla de acolo este pe o firmă… În fine… V-am spus, din respect pentru cumnatul meu, nu vreau să comentez mai mult. A făcut ea cu mine vreun proces verbal? Am stabilit amândoi vreo valoare a pereţilor, a aragazelor, ca să îi dau eu 40.000 de euro?

A depus plângere penală şi la Poliţie, la Pieleşti…

– Da, foarte bine. Şi ce a făcut Poliţia?

FC U Craiova s-a mutat într-o bază care costă 12 milioane de euro!

Echipa FC U Craiova s-a mutat, în luna septembrie, într-o , aflată încă în dezvoltare. Familia Mititelu susţine că ar fi investit până în acest moment 6 milioane de euro din totalul de 12, la cât ar ajunge costurile finale pentru respectiva bijuterie.

Adrian Mititelu Jr. a anunţat că până la finalul anului, terenurile vor fi gata, iar în 2022 va fi construit un hotel de 200 de locuri, un restaurant şi un centru SPA. Însă, echipa s-a mutat deja în noua şi moderna bază de pregătire.