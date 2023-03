Adrian Mititelu amenință cu măsuri radicale dacă meciul Sepsi – FC U Craiova nu se va rejuca: „Veți vedea un gest care va rămâne 500 de ani în istoria fotbalului românesc”

Adrian Mititelu este convins că partida Sepsi – FC U Craiova 1948 se va rejuca, iar oltenii se vor califica în play-off-ul din SuperLiga. Finanțatorul alb-albaștrilor a declarat că va face un gest care va intra în istoria fotbalului românesc, dacă Comisia de Recurs va menține decizia.

Adrian Mititelu amenință cu măsuri radicale dacă partida Sepsi – FC U Craiova nu se va rejuca: „Va fi un scandal imens și voi face un gest cum nu a făcut nimeni în istoria fotbalului românesc”

de la partida Sepsi – FC U Craiova 1948. Adrian Mititelu este de părere că gruparea din Bănie nu va pierde la „masa verde”, iar oltenii se vor califica în play-off.

„Până luni seara când se termină meciul Sepsi – CFR Cluj suntem pe locul șase, avem două puncte în fața lui Sepsi. Acele puncte pe care le vântură pe acolo nu există, alea nu sunt puncte, Sepsi nu are 41 de puncte, are exact 38 de puncte, poate acumulează dacă bate CFR Cluj.

Nu spun pentru a intimida pe cineva sau a crea presiune, sunt convins că meciul se va rejuca. Toate datele din dosar sunt în favoarea noastră, nu există nicio prevedere din regulament care să indice o menținere a deciziei. Există prevederi de sancționare a xenofobiei, amendă și până la 10 etape fără suporteri”, a declarat Adrian Mititelu.

Adrian Mititelu a anunțat că va face un gest care va intra în istorie fotbalului românesc, dacă FC U Craiova 1948 va pierde la „masa verde” împotriva covăsnenilor. Finanțatorul alb-albaștrilor a declarat că o astfel de decizie este fără precedent în Europa.

„Această prevedere există în principalele țări există în toate regulamentele din țările pe care le-am verificat precum Franța, Belgia, Spania și Germania. În Europa Occidentală nu există o prevedere pentru întreruperea meciului din cauza xenofobiei, ci doar pentru rasism.

Nu există niciun meci din Europa Occidentală în ultimii patru, cinci ani care să fie câștigat cu 3-0 după întrerupere, toate s-au rejucat pentru rasism. Din punct de vedere legal, regulamentar și moral trebuie să se rejoace, federația nu poate menține decizia, nu are acoperire în regulament.

Meciul se va rejuca 100%, astfel va fi un scandal imens și voi face un gest cum nu a făcut nimeni în istoria fotbalului românesc, o să vedeți. Nu spun ce pentru că după se presupune că vreau să pun presiune pe comisie. Vă asigur că dacă va fi o altă decizie, veți vedea un gest care va rămâne 500 de ani în istoria fotbalului românesc”, a spus Adrian Mititelu.

Adrian Mititelu anunță revenirea lui Juan Bauza: „Va intra cu echipa de marți”

Juan Bauza a lipsit din lotul alcătuit de Nicolo Napoli din ultimele partide ale oltenilor din cauza unei accidentări, însă argentinianul va reveni la antrenamente începând de marți. Adrian Mititelu a declarat că tehnicianul italian îi va avea la dispoziție pe toți jucătorii, cu excepția lui Aurelian Chițu.

„La Sibiu este un meci foarte bun, probabil vom juca cu Sibiul duminică și miercuri sau joi vom juca cu Sepsi. Vor fi două meciuri foarte importante pentru noi. Partea bună este că Bauza va intra cu echipa de marți, am înțeles că Bahassa și William au trecut cu bine peste potențialele probleme, Achim este în revenire.

În afara de Chițu vom avea o echipă completă și vom putea aborda meciul cu un lot valid. Mă gândesc să batem pe FC Hermannstadt și automat să bătem pe Sepsi la ei acasă, să închidem orice discuție. Dacă mai sunt două, trei meciuri din acestea nu știu dacă mai rezist.

Probabil a fost cel mai greu meci al nostru din 2023, așa am simțit-o și înainte de joc și în timpul ostilităților pe teren. Suntem într-o situație foarte fericită pentru că avem trei fundași centrali foarte buni, probabil că lui Nicolo Napoli îi va fi foarte greu să identifice cei mai buni doi fundași pentru meciul următor”, a spus finanțatorul oltenilor.

Adrian Mititelu, despre convocarea lui Andrea Compagno în naționala Italiei: „Nu este o surpriză. Este un pas înainte și înseamnă că am avut dreptate”

pentru primele dăuă partide din preliminariile Euro 2024. Adrian Mititelu a declarat că nu este surprins de ascensiunea carierei italianului și regretă că l-a cedat la FCSB.

„Pentru mine nu este o surpriză, deocamndată este o convocare pentru un lot lărgit, dar contează. Faptul că Mancini te are în vedere și ține cont de ce faci tu este un lucru important. Este un pas înainte și înseamnă că Adrian Mititelu a avut dreptate cu Compagno, care îmi spuneau că nu este de Craiova, dar o să fie de naționala Italiei.

Îmi pare rău în vară când mi-a trimis Gigi Becali oferta nu am avut oferta să îl refuz. Am spus că am cerut 1,5 milioane să scap de el, dar a dat banii. Banii m-au ajutat foarte mult, a fost un moment în care aveam nevoie de ei și nu puteam să refuz”, a spus Adrian Mititelu.

Talismanul lui Adrian Mititelu: „Sper să îl visez pe Gică Hagi și înainte de decizia comisiei”

Adrian Mititelu a mărturisit că l-a visat pe Gică Hagi cu o seară înainte de FC U Craiova 1948 – FC Botoșani, scor 1-0, așa cum s-a întâmplat și în seara precedentă partidei cu Rapid. Finanțatorul alb-albaștrilor speră să fie talismanul norocos.

„Suporterii au fost diferiți față de ultimii 10,15 ani, am văzut o schimbare. Parcă nu îmi venea să cred, chiar nu m-au înjurat deloc, tot așteptam. Noaptea trecută l-am vizat pe Hagi, de câte ori îl visez pe Gică Hagi îmi merge foarte bine. A fost un vis tumultos și cu foarte multe peripeții, pentru mine a devenit îngerul păzitor.

Când Dumnezeu îmi transmite prin vis că o să am o zi fericită și nu este o întâmplare. Deși am avut emoții, aveam talismanul meu norocos: visul cu Gică Hagi. Sper să îl visez pe Gică Hagi și înainte de decizia comisiei. Poate este un semn că Gică Hagi va ajunge campion, foarte mulți români s-ar bucura”, a încheiat patronul lui FC U Craiova 1948.