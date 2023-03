Adrian Mititelu, amintiri de la U Craiova – Kaiserslautern 1-0: „Abia făcusem 15 ani”. Video exclusiv

Pe data de 16 martie 1980, Universitatea Craiova juca în returul sferturilor de finală din Cupa UEFA cu . În tur a fost 2-3, iar anterior “Craiova Maxima” le eliminase pe Bordeaux şi Fiorentina.

Adrian Mititelu, amintiri de la U Craiova – Kaiserslautern 1-0: “Abia ce făcusem 15 ani şi la ora 09:30 am intrat pe stadion”

Adrian Mititelu a fost la returul dintre Universitatea Craiova şi Kaiserslautern şi a rememorat la FANATIK SUPERLIGA meciul retur de pe “Oblemenco”. Tot atunci s-a născut şi celebrul “Oltenia Eterna Terra Nova!” a lui Adrian Păunescu:

“Bine înţeles că am fost pe stadion cu Kaiserslautern. Abia ce făcusem 15 ani şi la ora 09:30 am intrat pe stadion. Am fost la tribuna a II-a la stemă. A fost o zi frumoasă, soare cu dinţi şi tot oraşul vuia.

A fost o zi fantastică. Pentru prima dată s-a cântat la hotelul Jiul de către Adrian Păunescu, “Oltenia Eterna Terra Nova!”. În orice caz, la etajul doi a ieşit domnul Păunescu şi a cântat melodia care se cântă şi azi”, a declarat Mititelu la FANATIK SUPERLIGA.

Golul calificării, marcat în minutul 82!

În returul cu FC Kaiserslautern, oltenii aveau nevoie de o victorie la un gol pentru a obţine calificarea, fiind aplicabilă regula golurilor marcate în deplasare. Astfel că, o victorie la limită califica Universitatea Craiova în semifinale.

Au fost prezenţi 50.000 de oameni pe stadionul “Ion Oblemenco”, pentru un meci istoric. Golul a picat în final de meci când Negrilă a profitat de o respingere greşită a balonului în urma unui corner şi a adus golul calificării.

Craiova poate avea două echipe în play-off!

În semifinale, Universitatea Craiova a fost eliminată după o dublă echilibrată cu Benfica Lisabona. Lusitanii au mers mai departe după 0-0 în Portugalia şi 1-1 în returul de pe “Ion Oblemenco”.

La 40 de ani de la meciul istoric, Craiova poate fi cu două echipe în play-off. Chiar pe 16 martie, FC U Craiova, echipa lui Adrian Mititelu, joacă meciul decisiv pentru un loc în “top 6” cu Sepsi Sf. Gheorghe.

Cealaltă echipă din Craiova a încheiat pe locul patru şi are un licăr de speranţă la campionat. Titlul nu a mai fost câştigat în Bănie de 32 de ani, ultima dată formaţia pregătită de Sorin Cârţu reuşind să se impună în prima ligă în 1991.

